薪水不動卻要面對萬物皆漲…更要投資市值型ETF！ 專家：00922還有22元以下甜甜價

萬物皆漲，唯獨你的薪水一動也不動嗎？國泰金控調查指出，明年基本工資將從27,470元，調升到28,590元，時薪調幅也有約4.1%，這讓超過5成的民眾認為，自己的薪資也將跟著上漲，更有26.7%的民眾預期，調薪幅度會大於3%，投資達人指出，隨著薪資提高有望帶動投資市場更加熱絡，如今台股走過最低迷的階段，後市發展樂觀，適合買進走勢貼近大盤的市值型ETF。

尤其科技業屢傳好消息，台積電日前在法說會上公布第三季業績，成績讓市場驚嘆，預告第四季營收有望收在265億美元，總裁魏哲家更喊話，AI需求是很真實的，不僅半導體，電腦廠也早就搶進AI運用，處理器霸主英特爾近期推出Intel Core Ultra 200S，是其首款AI PC桌上型處理器，有望刺激一波換機潮。

種種利多消息之下，讓半導體及電腦設備族群占比超過5成的，國泰台灣領袖50（00922）跟著受惠，近五日平均成交量（10/15-10/21）繳出4.5萬張好成績，其他「含積ETF」元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、FT台灣Smart（00905），五日均量也有破萬張。

ETF專家點出，投資人會這麼喜愛00922，是因為00922鎖定大市值、獲利佳的領袖企業，重視風險分散，除了半導體及電腦設備類股，也持有15%的金融族群，比起一般市值型ETF一張動輒10萬起跳，00922兩萬初就能入手，價格親民很多，日前才剛除息，每股配發1元，現在還有22元以下的甜甜價可以撿。

值得關注的是，00922還會考量企業的低碳轉型能力，以調整個股的權重比例，台灣邁入「碳有價」時代，國內碳權交易正式啟動，目前第一批掛上6個案子，總共6,080噸代賣數量，環保意識抬頭，未來碳權勢必會影響企業營運，想把握這個未來趨勢，不可錯過00922。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。