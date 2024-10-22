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00965將申購！首檔軍工國防ETF...可以買？專家「回測不客觀」：科技業才是核心

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
首檔專注國防ETF00965將正式募集。台股示意圖／中央社
首檔專注國防ETF00965將正式募集。台股示意圖／中央社

未來幾年內即將有一個預算上看3兆美元（相當於100兆台幣）的市場正在快速崛起，你會不會心動？

如果把全球智慧型手機、AI、半導體這三大熱門主題的市場規模統計起來，竟然都還比3兆美元低，到底這個充滿潛力的市場是什麼產業？竟然有一檔ETF即將在台灣募集發行、成為全台第一個專注在這個產業的ETF？

元大全球航太與防衛科技ETF（00965），這檔ETF是全台灣第一檔專注在軍工國防的ETF。

在2030年，全球國防預算有機會上看到3兆美元，像近期中東危機不斷、每個國家的國防意識都逐漸開始拉高，在這樣的環境之下，00965的發行就會顯得更貼近大環境。

基本資料

募集時間：10月25日~10月31日

發行價：15元

投資區域：全球，因此可以很好的分散風險

配息：年配息

保管銀行：彰化銀行

經理費、管理費：合計大於1%

總之，特色是專注在全球的國防產業、看的是未來各國的發展剛需。

但因為配息頻率是一年一次，以及成本偏高，所以可能比較不適合期望穩定領息的投資人，更適合已經配置完高股息、市值型或高科技產業等等，有閒錢再來規劃當作資產配置的其中一環。

選股邏輯

他們會先從歐洲、美洲、亞洲甚至非洲挑，選出幾個重要的航太科技代表性國家來當作母體，再透過流動性篩，把市值大於1億美元、近三個月平均每日交易金額大於100萬美元的公司給篩出。

最終會得到25檔來自美洲的企業、以及另外25檔來自歐亞非地區的公司來當作最後的投資組合，其中包含輝達、台積電以及軍工代表漢翔

甚至還有日本的三菱、川崎，以及汽車高端品牌勞斯萊斯。

預估未來的三到五年航太與防衛科技獲利成長率，有機會比美國科技股的成長率還要高，而本益比也預估在未來一年會比美國科技股還要低。

這就間接表示了航太與防衛科技是被低估，但獲利爆棚的產業。從2022年初以來航太與防衛科技的年化報酬率來到30%，比納斯達克的15%高，年化波動度也比那斯達克還要低。

表示航太與防衛科技不只在績效表現優於科技股，在風險波動也比科技股還低。

如果根據元大投信給的資料，從2020年5月到2024年9月，期間報酬來到208%，跟其他新出的ETF一樣主打績效贏過大盤。

真的是這樣嗎？

可以看到很多回測都是聚焦在有戰爭的時候，例如剛剛所說的2022年初，就是因為俄烏戰爭才產生比較亮眼的表現；而其他的數據，不論是未來一年的本益比、或是未來三到五年的獲利成長率，也都是因為現在的中東危機才有這樣的預估。

如果真的要讓回測更客觀，應該要加入近10年或近20年的回測，不然這個數據不就跟00960主打航運龍頭，卻拿疫情塞的突兀點來回測一樣嗎？

所以不論是ETF或投信公司發行的商品，一定要記得數據或回測當作參考就好。重點是選股邏輯的部份有沒有合乎投資理念、有沒有滿足投資需求。回測數據只代表了過去，不表示未來也會一樣。

建議先把高股息、市值型、甚至高科技產業等配置完之後，如果還有閒錢再來佈局。

因為目前的回測數據不夠客觀，而成本也算偏高，成份股的話，由於航太科技還是會運用到很多的高科技產品跟運算晶片，這樣為什麼不直接投資核心、也就是科技產業？

假設國防需求真的增加，對於科技股的受惠也是很直接的；但若是戰爭結束，航太與防衛科技的股票會不會變成利多出盡、不漲反跌？有沒有可能因為戰爭結束，進而讓股市迎來利空出盡的上漲、順便帶動科技產業？

◎本文內容已獲小童 x Happy Trading Life授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00965元大全球航太與防衛科技 2330台積電 ETF 半導體 國防 漢翔

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