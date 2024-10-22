左側交易起來？先買「債」說…殖利率狂升00687B卻爆大量！ 專家：降息慢要更有耐心

美國超級財報周好消息不斷，市場認為美經濟仍強，動搖下一步的降息預期，美債10年期公債殖利率重回7月以來的高點4.18%，影響全台債券ETF價格拉回，昨單日多檔美長天期債券成交爆大量，包括國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）及中信美國公債20年（00795B）等都有破萬張的成交量。

法人表示，美財報周帶動半導體龍頭輝達、影音巨頭Netflix 及蘋果等股價創高，加上近日來候選人川普聲浪有提高之勢，多個好消息影響美債殖利率一路攀升，甚至有專業機構預測可能會見到去年5%以上的高點，債券投資人殺進場大買特買，不只昨日爆大量，今天甫開盤，00687B因價位來到30元左右的低點，盤中成交已超過6萬張，成為最受市場青睞的美長天期債券ETF。

資產管理機構則認為，美國在11月和12月還是以各降一碼的可能性居高，這兩周的美財報周讓市場對經濟過度樂觀，其實多數公司仍受到高利率環境所苦，上個月金融數據供應商標普全球才剛公布美歐製造業採購經理人指數（PMI）報告，受到新訂單及就業指數表現不佳所致，9月製造業PMI由8月的47.9續降至47，已是連三個月萎縮，創下15個月低點，短期大公司的財報周數據，不足以代表美國整體經濟。

ETF專家提到，債券雖然屬於「固定收益型」投資標的，但從存續期間跟債種的差異，可分為「交易型」或「領息為主」兩大類，市場熱賣的美國長天期公債，價格受到利率影響更大，投資人其實就是奔著價差來的，但要留意這次降息會是「慢慢來」，必須更有耐心才能賺到這一桶金。

但如果投資債券是為了「領息為主」，此時則建議可部分配置「投資等級公司債」，例如受到高度監管的金融債就是屬於優質標的，市面上已有月月配息的國泰10Y+金融債（00933B）、群益投資級金融債（00724B）、或是中信優先金融債（00773B）等，其中00933B市價約16元，相對另外兩檔更親民。重要的是，即便有投信業者大吹全球經濟無虞，大推「非投資等級債」，但別忘了非投等債就是垃圾債，何必花錢買低信評又高風險，反而違背投資債券，就是為了降低投組風險的初心。

美長天期債券ETF成交量

資料來源：Cmoney，2024/10/21

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