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00919維持每週買1張的頻率！真星華：累積到一定程度後靠股利養大它自己
＊原文發文時間為10月21日
買進1張00919。
原則上維持每週買1張的頻率，持續增加張數，資金用完就暫停買，一有資金就繼續買，以參加下次除息為目標。
動作很簡單，難的是源源不絕的資金。
當股票張數累積到一個程度，它每次給的股利就可以慢慢養大它自己，我不太需要再從薪資戶轉帳過來。
慢慢擁有午餐加蛋、薯條加大的自由。
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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