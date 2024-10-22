掌握股息投資新藍海 中信ETF00963享三大優勢

台股高股息 ETF 近年成為投資顯學，發行檔數及規模大幅成長，但其實台股高股息成分股高度重疊、產業過度集中的結果，常出現齊漲齊跌，無法達成分散風險的效果。中國信託投信建議，投資人不妨將目光轉向海外，10月25日開募的全球高股息ETF（00963），具備亮眼股利率、產業布局分散、以及海外所得定額免稅等三大優勢，能協助投資人掌握股息投資新藍海。

台股高股息 ETF 近年成長快速，根據投信投顧公會統計，2018年只有五檔，但截至2024年6月已有22檔，且台股高股息ETF規模占台股ETF的比重，從2019年的32％，至2024年已達71％，凸顯台灣投資人對高股息ETF非常青睞。

00963經理人陳雯卿指出，台股高股息ETF近年配息不錯，但海外高股息ETF市場正處萌芽階段，股利率其實值得期待。根據統計，台灣高股息股利率約在6％，而全球高股息約在7.2％，更能回歸高股息的本質。

陳雯卿指出，00963鎖定已開發國家市值50億美元以上、且股利率高於3％（既有成分股2至少40億美元）、自由現金流收益率高於 6％的企業，體質相對良好；且以台灣高股息指數聚焦科技股為例，全球高股息產業配置明顯分散，可滿足希望長期存股的投資人需求。

陳雯卿補充，00963成分股剔除曝險國為台灣、中國大陸及香港的海外企業，因此收益分配全數均屬境外所得，納入最低稅負制計算，而個人更享有750萬的免稅額度且免健保補充費，相對具有稅負優勢。中國信託投信表示，美國開啟降息循環後，搭配主要國家鼓勵企業強化股東權益、提高股息配發率的政策利多加持下，資金可望流向相對低基期的高股息指數。

中信投信擁有全方位的高股息 ETF 產品布局，包含台股、日股、陸股，提供投資人最多元的選擇。00963 更提供投資人嶄新的投資管道，且具備分散風險、提高股利率等多重優勢，可望成為股息投資新解方。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。