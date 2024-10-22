難熬…債券ETF跌不停！辣媽「需更多點時間等待」：預計美國總統大選前會持續這樣狀況

美國公債利率持續反彈

對債券投資人來說，最近會比較難熬。

昨天並沒有新的經濟數據公布， 市場的焦點在聯準會官員發表的談話。

明尼亞波里斯的聯邦銀行總裁說，未來這一季適度地將息可以幫助聯準會達成控制通膨與維持就業市場穩定的目標。

達拉斯的聯邦銀行總裁說，他支持適度地繼續降息，但可能需要適當的耐心。

坦白說這樣的談話，並沒有讓市場特別樂觀或是悲觀，債市應該就持續調整對11月降息的預期，目前看來降息一碼的機會比較高。但未來若有蛛絲馬跡讓市場覺得以「維持目前水準」取代「降息一碼」的話，利率可能會再進一步反彈。

10年期公債利率創今年7月以來的新高（當時最高超過4.4%），相較上週反彈了12bps（0.12%），來到接近4.2%，2年的公債利率也反彈了7bps，來到4.027%。

今天債券ETF開盤之後，勢必因為利率上漲而下跌，最近利率波動很大，預計在美國總統大選前，仍會持續這樣的狀況。 債券投資人在這難熬的時候，需要多點時間等待。

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