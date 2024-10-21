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市值型ETF 人氣躍進

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台積電法說會展望發威，吸引投資人加碼台股ETF，尤以市值型ETF最受青睞。最新統計，台股ETF受益人數逼近百萬大關，達991.8萬人，單周增1.4萬人，創歷史新高，且打破以往高股息ETF受益人數增加居冠局面，改由市值型ETF占受益人數增量排行榜前五。

最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，統計至18日，今年來台股ETF受益人數成長384.8萬人，增幅63%。其中，高股息ETF受益人數合計704.7萬人、年增325.6萬人，增幅高達84%，占整體台股ETF受益人數高達71%。然而在台積電當號召下，上周台股ETF受益人數增加1.4萬人，但高股息ETF受益人數不增反減，較前一周少六千人，市值型ETF受益人數明顯大增2.39萬人。

中信投信基金經理人張圭慧表示，台積電日前公布9月營收，輕易達成第3季財測高標，毛利遠超法人預期；且法說內容亮眼，凸顯先進製程仍供不應求，也激勵股價領先大盤再創新高。「買台積電」成為市場投資人主流共識，因此「含積量」高的市值型ETF最近異軍突起，取代以往最受歡迎的高股息ETF。

進一步看台股ETF上周受益人增加最多前五名，分別為元大高股息（0056）、國泰台灣領袖50、富邦台50、FT臺灣永續高息、中信臺灣智慧50，一改先前多由高股息ETF包辦局面。若單看市值型增加前五名，則分別為國泰台灣領袖50、富邦台50、中信臺灣智慧50、FT臺灣Smart、元大中型100。

對於國泰台灣領袖50上周受益人躍增1.59萬人，高居市值型之冠，法人分析原因有二，除剛配息1元引爆話題外，指數篩選邏輯鎖定大市值、獲利佳的50大領袖企業，台積電、鴻海、聯發科，以及三大電信都在成分股之列，半導體及電腦設備族群權重超過五成，金融類股也有15%以上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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