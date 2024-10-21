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股票型ETF 美國最吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要股票型ETF資金流向統計
主要股票型ETF資金流向統計

過去一周，整體股票型ETF獲326.5億美元資金淨流入。其中，美國、歐洲分別獲得320.5億、6.0億美元資金流入，拉美、東歐也有小幅資金流入，但中國、亞洲、日本分別面臨66.6億、49.5億、0.4億美元資金淨流出。

美國強勁零售銷售讓市場樂觀降息預期降溫，而好壞參半的美國企業財報也加劇美股震盪，但在資金力挺下上周股市仍收高。

富蘭克林證券投顧表示，未來兩周進入美國超級財報周，根據彭博資訊統計至10月18日，14%的S&P500企業已經公布財報，其中56%營收優於預期，76%企業獲利優於預期，整體表現仍屬穩健。另一方面，距離11月5日美國選舉僅剩兩周，民調變化也牽動川賀交易表現分歧，Real Clear Politics數據顯示，川賀民調差距拉大，川普當選機率已上升至57.9%，但賀錦麗下滑至41%，推升近期美元、美國小型股、黃金等川普交易表現，但易受川普政策衝擊的墨西哥披索及替代能源股票承壓較重。

進入美國選戰最後階段，富蘭克林證券投顧表示，預期雙方仍將持續力爭七大關鍵州，民調仍可能浮動，建議投資無須選邊站，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美非投等債基金，股市部分建議側重於有長線題材支撐、較不受選舉紛擾影響的AI科技股、公用事業及印度股市。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，美國服務業景氣持穩、民間消費動能保有韌性，支撐經濟溫和成長，加上利率走低，美國經濟實現軟著陸機會高，有利股市表現。在投資布局方面，大型科技成長股仍是值得留意的族群，主因近期AI指標企業接連表示AI需求才正開始，產業成長趨勢並未放緩，企業獲利表現具有揚升潛力，亦可望為股價表現增添動能。

此外，隨聯準會啟動降息，根據過往降息循環統計，在經濟軟著陸的情況下，較低的利率環境有利於緩解企業債務負擔，並增加投資力道，醫療保健、工業、金融類股受益程度大，可持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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