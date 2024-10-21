快訊

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「1罕見癌症」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

陸股ETF帶勁 法人喊布局

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
中國大陸一連串提振經濟措施，激勵近期陸股上揚，帶動相關ETF股價。 （路透）
中國大陸一連串提振經濟措施，激勵近期陸股上揚，帶動相關ETF股價。 （路透）

中國大陸一連串提振經濟措施，激勵近期陸股上揚，帶動相關ETF股價。投信法人，隨著基本面回升、政策面大力作多，陸股中長多行情可期，建議可逢低布局。

台新MSCI中國ETF基金（00703）經營團隊表示，就基本面分析，由於以舊換新政策大幅改善需求，加上長假來臨前的搶工補產，帶動中國製造業景氣回溫，9月中國製造業PMI達49.8%，較8月回升0.7個百分點。

政策方面，9月下旬已發布一系列金融新政，包含降準降息、降低存量房貸利率、兩項新的結構性貨幣政策工具幫助穩定資本市場等。

台新投信指出，操作上可挑選追蹤MSCI中國指數的陸股ETF，因為MSCI中國指數是由MSCI編製的標準指數，為外資投資配置全中國市場的標竿，有其市場代表性。

指數成份股包括香港國企股、美股掛牌中企和具滬港通或深港通資格的A股，MSCI持續觀察中國市場的開放程度，逐步調整A股在全球新興市場指數的比重，MSCI中國指數也會同步調整成份股配置內容。

新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，中國政策救市有脈絡可尋，包括2015年實施供給側改革、2018年提金融去槓桿、2021年再祭反壟斷調結構，都對中國科技類股表現出現抑制。

不過，觀察政策抑制的隔年起，中國科技類股都呈現連三年翻揚。

此波2021年官方祭反壟斷調結構，因遇美國升息及美中科技戰對峙，讓中國科技類股一路被外資大幅拋售，造成本益比被市場過度修正。預估救市策略將不僅一波，外資也可望持續回補，推升行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

上市僅月餘 iPhone 16陸官網罕見大降價

日三大車廠 在中國銷量下滑 難逃中國製電動車衝擊

2中企助俄羅斯製造遠程無人機攻擊烏克蘭 美祭制裁

00878再度超越台積電（2330）成No.1…擁最多股民！ 配息和填息能力「一次滿足」

相關新聞

存股只要長期買買買就好？過來人揭5重要心態改變：投資理財很反人性

這個理財帳號是去年 10 月底創立的，截至今天，差不多滿一年啦！正式成為韭菜一整年，歡呼。今天想跟大家分享這一年中我所體悟到幾件雖然小但非常重要的事情。

00929配息下修該砍了？達人困惑指關鍵：殖利率最低有7%、大盤今年不到3%

「投資信念，影響操作態度」，信念指的是你相信的事情、觀念、價值，而不同信念帶來不同態度，最後決定你的行為。

7月時說「降息債券ETF不一定會漲」被罵翻！ 專家不斷強調：要價差找股票

我從一開始就不認同在債券裡面賺價差，過去一段時間也不斷跟讀者苦口婆心強調，要賺價差找股票，不要去債券市場浪費時間，除非你真的要的是那一年5、6%的債息。

薪水不動卻要面對萬物皆漲…更要投資市值型ETF！ 專家：00922還有22元以下甜甜價

00922兩萬初就能入手，價格親民很多，日前才剛除息，每股配發1元，現在還有22元以下的甜甜價可以撿。

00965將申購！首檔軍工國防ETF...可以買？專家「回測不客觀」：科技業才是核心

未來幾年內即將有一個預算上看3兆美元（相當於100兆台幣）的市場正在快速崛起，你會不會心動？如果把全球智慧型手機、AI、半導體這三大熱門主題的市場規模統計起來，竟然都還比3兆美元低，到底這個充滿潛力的市場是什麼產業？竟然有一檔ETF即將在台灣募集發行、成為全台第一個專注在這個產業的ETF？

左側交易起來？先買「債」說…殖利率狂升00687B卻爆大量！ 專家：降息慢要更有耐心

不只昨日爆大量，今天甫開盤，00687B因價位來到30元左右的低點，盤中成交已超過6萬張，成為最受市場青睞的美長天期債券ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。