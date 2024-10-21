陸股ETF帶勁 法人喊布局

中國大陸一連串提振經濟措施，激勵近期陸股上揚，帶動相關ETF股價。投信法人，隨著基本面回升、政策面大力作多，陸股中長多行情可期，建議可逢低布局。

台新MSCI中國ETF基金（00703）經營團隊表示，就基本面分析，由於以舊換新政策大幅改善需求，加上長假來臨前的搶工補產，帶動中國製造業景氣回溫，9月中國製造業PMI達49.8%，較8月回升0.7個百分點。

政策方面，9月下旬已發布一系列金融新政，包含降準降息、降低存量房貸利率、兩項新的結構性貨幣政策工具幫助穩定資本市場等。

台新投信指出，操作上可挑選追蹤MSCI中國指數的陸股ETF，因為MSCI中國指數是由MSCI編製的標準指數，為外資投資配置全中國市場的標竿，有其市場代表性。

指數成份股包括香港國企股、美股掛牌中企和具滬港通或深港通資格的A股，MSCI持續觀察中國市場的開放程度，逐步調整A股在全球新興市場指數的比重，MSCI中國指數也會同步調整成份股配置內容。

新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，中國政策救市有脈絡可尋，包括2015年實施供給側改革、2018年提金融去槓桿、2021年再祭反壟斷調結構，都對中國科技類股表現出現抑制。

不過，觀察政策抑制的隔年起，中國科技類股都呈現連三年翻揚。

此波2021年官方祭反壟斷調結構，因遇美國升息及美中科技戰對峙，讓中國科技類股一路被外資大幅拋售，造成本益比被市場過度修正。預估救市策略將不僅一波，外資也可望持續回補，推升行情。

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