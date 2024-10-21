快訊

中職／羅昂5局已燒破百球 兄弟5局打完3：0領先獅隊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

凱基證券推ETF優惠活動 可抽北海道機票、五星飯店住宿券大獎

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股ETF整體受益人數再創新高，截至今年9月中已達971萬人，投資ETF成國民理財運動重要一環。

凱基證券為歡慶母公司凱基金控（2883）（原開發金）更名，並鼓勵投資人透過投資ETF持續累積財富，推出「買ETF選凱基」多重優惠活動，客戶於活動期間申購ETF累積成交金額滿額或完成定期定額等達指定門檻，即可累積抽獎機會，有機會抽中北海道雙人來回商務艙機票、五星級住宿券或兌換台股電子交易手續費抵用金等精選好禮。

凱基證券表示，「買ETF選凱基」活動期間即日起至12月31日，不論新舊戶完成ETF交易皆有機會獲得多項好禮，包括只要於凱基證券平台申購ETF累積成交金額每滿5萬元，申購整股、零股、定期定額皆可計入，即可抽星宇航空北海道雙人來回商務艙機票。

凱基證券特別對於小資族推出定期定額禮，申購ETF定期定額，每成功扣款新臺幣1,000元以上，且成功扣款三次，即可獲得一次星野集團虹夕諾雅-谷關住宿券的抽獎機會，且抽獎機會累計次數無上限，協助年輕投資人養成紀律投資習慣；若指定ETF存量較基期增加50萬元，每月再送台股電子交易手續費抵用金200元，最高回饋600元。

此外，凱基證券接軌國際，領先業界推出「專業ETF顧問」（Certified ETF Professional）顧問認證，於ETF投資浪潮來襲時，提供投資人差異化且具前瞻性的產品解決方案及投資體驗，滿足客戶對ETF投資需求。

挑選ETF投資標的方面，凱基證券建議投資新手或對股市較不熟悉的投資人，可善用定期定額日日扣功能穩定存股，挑選低波高息型、債券型ETF，並搭配定期定額手續費均一價優惠，透過紀律投資，降低平均成本，創造資產穩健成長。

對ETF產品較熟悉的投資人，亦建議透過股債高息或股債平衡台股ETF，打造穩健資產配置組合。

凱基證券為鼓勵投資人透過正確投資理財方式紀律投資，除持續提供投資人定期定額手續費均一價活動外，加碼推出以台股ETF為主題的抽獎活動，並提供台股手續費抵用金等優惠，以實際行動展現對客戶的感謝。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 凱基證

延伸閱讀

台股開高走低漲55點收23,542點 台積電收平盤

凱基證券勇奪財訊永續金融獎 證券業首家獲殊榮

鴻海勁揚金融傳產弱 台股盤中震盪拚站穩23600點

重要法說撐腰 電子交投熱絡 台股周線連二紅

相關新聞

7月時說「降息債券ETF不一定會漲」被罵翻！ 專家不斷強調：要價差找股票

我從一開始就不認同在債券裡面賺價差，過去一段時間也不斷跟讀者苦口婆心強調，要賺價差找股票，不要去債券市場浪費時間，除非你真的要的是那一年5、6%的債息。

急需現金先賣哪支股？網一看績效全點名：00939首賣

台股21日開高走低，收在23,542.53點，上漲55.26點，漲幅0.23%，成交量3,522億元，三大法人買超227億元。有網友持有006208、00720B、00939、台積電(2330)、盟立(2464)、台中銀(2812)、中再保(2851)、合庫金(5880)等，其中00939、盟立均為虧損狀態，他目前急需20萬現金，好奇該先賣哪支標的。其他人建議「先賣綠的」首推賣掉00939。

存股只要長期買買買就好？過來人揭5重要心態改變：投資理財很反人性

這個理財帳號是去年 10 月底創立的，截至今天，差不多滿一年啦！正式成為韭菜一整年，歡呼。今天想跟大家分享這一年中我所體悟到幾件雖然小但非常重要的事情。

00929配息下修該砍了？達人困惑指關鍵：殖利率最低有7%、大盤今年不到3%

「投資信念，影響操作態度」，信念指的是你相信的事情、觀念、價值，而不同信念帶來不同態度，最後決定你的行為。

薪水不動卻要面對萬物皆漲…更要投資市值型ETF！ 專家：00922還有22元以下甜甜價

00922兩萬初就能入手，價格親民很多，日前才剛除息，每股配發1元，現在還有22元以下的甜甜價可以撿。

00965將申購！首檔軍工國防ETF...可以買？專家「回測不客觀」：科技業才是核心

未來幾年內即將有一個預算上看3兆美元（相當於100兆台幣）的市場正在快速崛起，你會不會心動？如果把全球智慧型手機、AI、半導體這三大熱門主題的市場規模統計起來，竟然都還比3兆美元低，到底這個充滿潛力的市場是什麼產業？竟然有一檔ETF即將在台灣募集發行、成為全台第一個專注在這個產業的ETF？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。