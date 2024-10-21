凱基證券推ETF優惠活動 可抽北海道機票、五星飯店住宿券大獎

台股ETF整體受益人數再創新高，截至今年9月中已達971萬人，投資ETF成國民理財運動重要一環。

凱基證券為歡慶母公司凱基金控（2883）（原開發金）更名，並鼓勵投資人透過投資ETF持續累積財富，推出「買ETF選凱基」多重優惠活動，客戶於活動期間申購ETF累積成交金額滿額或完成定期定額等達指定門檻，即可累積抽獎機會，有機會抽中北海道雙人來回商務艙機票、五星級住宿券或兌換台股電子交易手續費抵用金等精選好禮。

凱基證券表示，「買ETF選凱基」活動期間即日起至12月31日，不論新舊戶完成ETF交易皆有機會獲得多項好禮，包括只要於凱基證券平台申購ETF累積成交金額每滿5萬元，申購整股、零股、定期定額皆可計入，即可抽星宇航空北海道雙人來回商務艙機票。

凱基證券特別對於小資族推出定期定額禮，申購ETF定期定額，每成功扣款新臺幣1,000元以上，且成功扣款三次，即可獲得一次星野集團虹夕諾雅-谷關住宿券的抽獎機會，且抽獎機會累計次數無上限，協助年輕投資人養成紀律投資習慣；若指定ETF存量較基期增加50萬元，每月再送台股電子交易手續費抵用金200元，最高回饋600元。

此外，凱基證券接軌國際，領先業界推出「專業ETF顧問」（Certified ETF Professional）顧問認證，於ETF投資浪潮來襲時，提供投資人差異化且具前瞻性的產品解決方案及投資體驗，滿足客戶對ETF投資需求。

挑選ETF投資標的方面，凱基證券建議投資新手或對股市較不熟悉的投資人，可善用定期定額日日扣功能穩定存股，挑選低波高息型、債券型ETF，並搭配定期定額手續費均一價優惠，透過紀律投資，降低平均成本，創造資產穩健成長。

對ETF產品較熟悉的投資人，亦建議透過股債高息或股債平衡台股ETF，打造穩健資產配置組合。

凱基證券為鼓勵投資人透過正確投資理財方式紀律投資，除持續提供投資人定期定額手續費均一價活動外，加碼推出以台股ETF為主題的抽獎活動，並提供台股手續費抵用金等優惠，以實際行動展現對客戶的感謝。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。