月投3千該買0050、0056或006208？網推「無腦入這支」

最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數來到991.8萬人，較上周增加1.4萬人，續創歷史新高。有網友規劃每月投資3000元買進ETF，正猶豫投資標的應該選擇0050、0056、006208，他卻擔心大盤處於高點，無法進場投資。其他網友卻狠酸「沒做功課」，直言「既然要放市值型就應該有長期持有的準備，任何時候的高點都是未來的低點」，建議他「無腦買006208就好了」。

台股21日開高走低，收在23,542.53點，上漲55.26點，漲幅0.23%，成交量3,522億元，三大法人買超227億元。

一名網友在論壇Dcard發問「每月3000元，推薦買什麼股票？」他表示，他的弟弟是社會新鮮人，月薪3.8萬，扣除房租、餐費等必要開支後，每月可定期定額投資3000元，他打算投資ETF，無奈卻無法決定標的該選擇0050、0056或006208，他也好奇「這幾支現在是不是算高點？」

其他人則留言「又來了，有做功課，然後繼續問，現在是高點沒辦法進場，是做了什麼功課？拿去定存吧，定存比較適合，到時候跌個5%、10%又要發文問是不是要停損了」、「一年只買3萬6，跌個30%其實也不會痛，無腦買006208就好了」、「美股標普五百今年已經創下了超過40個歷史新高，去年創下了超過七十個，只會有一個接著一個的高點。你就算是當初套在疫情最高點的人，現在也賺四成了」。

也有人建議「只剩3千，先讓他把自己的備用金存起來」、「我是每月定期定額三千元，投資中信金。當時2024/09/11人生第一筆股票，成交價32.70；現在截至2024/10/18現股價36.90」、「建議定期定額大樂透，搞不好報酬率比較高」、「2330每個月定期定額、長期持有」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。