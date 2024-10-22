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他買00935股利領2萬⋯慘被老婆「套路」騙錢！全網眼紅喊羨慕

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資00935領到兩萬元股利。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
網友投資00935領到兩萬元股利。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台積電（2330）股價創新高，投資人持續加碼台股ETF，市值型ETF受青睞。最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數來到991.8萬人，較上周增加1.4萬人，續創歷史新高。網友投資00935有成，近期收到2萬元股利，他分享自己「被老婆套路」的經過，讓大批網友直呼是真愛。

今年以來，台股ETF受益人數成長384.8萬人，增幅63%。其中高股息ETF受益人數合計704.7萬人，占整體台股ETF受益人數高達71%，且高股息ETF受益人數年增325.6萬人，增幅高達84%。

一名網友在論壇Dcard發文分享自己與老婆的日常，他表示，自己從剛出社會就開始存股，標的包括金融股、ETF、個股等，至今已領不少股利，近日收到約2萬元的股利，他的老婆便來關心「是買什麼啊？怎麼分這麼多？」他則回答「贏該是00935吧」，讓老婆直誇厲害，接著老婆便「套路」他，要他週末帶自己去購物。

其他人留言「這根本是高手過招！太強了，這招捧殺再搭配溫柔攻勢，根本擋不住啊」、「我覺得應該彼此很深愛對方吧，一個願意套路，一個願意被套路，假抱怨真秀恩愛」、「這是一個願打一個願挨，感情好就是一種相處模式，愛著寵著，看到對方開心也會感到開心」。

另也有人羨慕表示「00935領到快兩萬也買不少欸，好猛！這支績效很強」、「股利快兩萬，等於原PO少說有30張00935，投入至少60-70萬以上」，原PO則回應「還好啦，還是小散戶，這檔確實是不錯」。

對於有人質疑是00935的業配文，原PO也大方曬出股利發放通知單，駁斥指控。也有網友替他叫屈，留言「剛收到台積電和00935的收益分配通知書+1，935股利和資本利得兼具，不過倒是希望935不要配太多股利，幫我多賺點資本利得就好，以績效來說935根本不需要業配」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00935野村臺灣新科技50 Dcard ETF 台積電 台股 高股息

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