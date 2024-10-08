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00887企業獲利維持不變卻用超過200％溢價買進？ 知美：昨天追高者不知道心裡想什麼

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

無腦定期定額美股ETF，昨天晚上又再度來到，複委託設定的定期定額扣款日，持續無腦扣款400.2元美金，分別投入VOOQQQ兩檔ETF。

選擇美股市值型ETF，是看好美國經濟的未來發展，蘋果、輝達等世界龍頭企業！

最近很夯的陸股ETF，明明企業獲利能力維持不變，短短一個禮拜，大家卻突然願意，用超過200%的溢價買進並持有。

今天00887下跌40%，不曉得昨天追高買進的投資人，現在心裡在想什麼？

ETF不是穩賺不賠的靈丹妙藥，尤其溢價終究會收斂，沒有必要在風險最高的狀態下，買進自己根本不熟悉的商品。

追高殺低太刺激不適合知美，果然還是繼續傻傻定期定額，慢慢讓自己變富有就好！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00887永豐中國科技50大 ETF QQQ VOO 定期定額 市值型 淨值 溢價 美股 陸股

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