00887企業獲利維持不變卻用超過200％溢價買進？ 知美：昨天追高者不知道心裡想什麼

無腦定期定額美股ETF，昨天晚上又再度來到，複委託設定的定期定額扣款日，持續無腦扣款400.2元美金，分別投入VOO、QQQ兩檔ETF。

選擇美股市值型ETF，是看好美國經濟的未來發展，蘋果、輝達等世界龍頭企業！

最近很夯的陸股ETF，明明企業獲利能力維持不變，短短一個禮拜，大家卻突然願意，用超過200%的溢價買進並持有。

今天00887下跌40%，不曉得昨天追高買進的投資人，現在心裡在想什麼？

ETF不是穩賺不賠的靈丹妙藥，尤其溢價終究會收斂，沒有必要在風險最高的狀態下，買進自己根本不熟悉的商品。

追高殺低太刺激不適合知美，果然還是繼續傻傻定期定額，慢慢讓自己變富有就好！

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