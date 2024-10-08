債券沒戲了…還能領債息等獲利？已處降息循環中未來「有緩步爬坡的風景」

全台債券ETF投資總人數來到194萬人，規模高達新台幣2.93兆元，近期10月就有39檔要除息，其中29檔屬於季配型產品，配息金額第一高則由國泰00725B拿下。

觀察多家投信已公告的債券ETF除息金額，配息金額前五檔分別是國泰投資級公司債（00725B）配息0.685元，國泰新興投等債（00726B）配息0.620元、復華次順位金融債（00790B）配息0.610，以及復華公司債A3（00789B）配息0.600元、國泰優選非投等債（00727B）配息0.570元，最受市場注目。

法人指出，自9月降息2碼以來，經濟專家多半預期到2025年年底前仍將持續降息，但經濟目前看起來呈現軟著陸情境，代表這次美國應會採牛步緩降，短期還有中東戰爭、日央升息、俄羅斯情勢及中國政策等會牽動市場情緒。

而最新出爐的9月非農報告指出，就業情形相當強勁，影響機構下修年底前的降息碼數，但可以肯定的是，整體市場已經處於降息循環中，債價上漲是未來必然趨勢，雖然沒有雲霄飛車可搭，百萬債券投資人還是有緩步爬坡的好風景，建議存債族可考慮近期投等債ETF價格仍甜，將部分投資債券的資金，挪移到配息更好的投等債市場。

存債專家表示，本月債券ETF配息王的00725B，規模已超過新台幣1166.47億元，是少數千億級債券ETF，受益人數有46,202人，主打沒有持有償債能力較差的次順位債，值得投資人入手，要留意最後買進日為10/16，才能搭到這次除息列車。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。