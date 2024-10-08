00929配息降竟是「回歸正常」…高股息ETF殖利率5％以上是歷史少數！伊森：增加資產買0050

台股ETF今年規模增加前10名中，高股息ETF就佔8檔，其中00929更是9月台股ETF零股王，然而10月剛開始，00929最新配息數字為0.14元，相比上個月來的更低，究竟00929的問題出在哪裡？還能不能重返榮耀？相比0050等市值型ETF，投資人該注意哪些重點才能投資的節奏呢？

台股殖利率與老牌高股息的天花板

對投資人來說，大家一直都很期待00929能夠維持表現達成每月都是高配息，最好一年下來殖利率加總可以來到10%以上，然而這到底是不是可能達成的呢？

其實投資人要去思考的是這些高息ETF的環境「台股」的平均值利率到底是多少，以下列點解釋：

1.台股的平均殖利率限制

台灣股票市場的平均殖利率一般落在4-5%左右，這是一個比較穩定的水平。

00929等高股息ETF的成分股主要來自於台灣上市公司，因此它們的配息能力受到台灣整體市場的影響。如果整個市場的殖利率就是落在4-5%，那麼想要實現超過8%、9%、10%的殖利率確實會有挑戰，除非ETF成分股的選擇能夠集中在高息的個別公司或特定的市場條件下，但這些都不是常態。

2.高息現象的解釋

高股息ETF的設計往往是通過選擇過去幾年配息較穩定、股利較高的公司，這些公司可能在短期內提供較高的現金流。

但需要注意的是，高股息並不一定代表高回報，有時這些公司可能面臨增長放緩或資本支出減少等挑戰，尤其00929選股面向科技產業，這類產業有很強的景氣循環周期性，當景氣放緩或是下行時，配息都會縮水進而影響ETF配息表現。

此外，有些ETF可能會採取一些策略來強化殖利率，例如通過分配資本收益（非股息收入）來增加每月的配息，這短期內能達到高配息效果，但長期來看並不一定是可持續的。這可能會讓殖利率看起來很高，但並不是因為真的配的出來，可能只是股民的錢在左手換右手。

3.特殊環境因素

要達到超過平均值的殖利率，通常需要特別的市場環境，如景氣經歷大週期的循環，可能是從底部上升等等，或是某些公司有大規模的資本分配、股利大幅增長，或者ETF策略中採取了積極的收益分配。

然而，這種情況通常都很難持久，例如00929和其他後起之秀的差別在於00929選擇在台股近年最差的2022年發行，那時候的台股滿地都是便宜股票，也才導致00929在發行後能快速累積資本利得，但當市場條件均值回歸後，這種超預期表現就可能會消失。

資料來源：玩股網

這點我們也可以透過觀察老牌高股息0056的表現看出來，從上圖來看就可以發現，0056經歷過去數十年的多空循環始，整體殖利率就是落在5-6%左右跳動，雖然偶爾也會出現超高殖利率的表現，例如2022、2024、2008-2011等等，但可以知道這類超高殖利率大多與市場大跌有關，2024年最為特殊是台灣的資通產業與AI供應鏈帶領大批老牌公司股價大漲拉高股利，進而推升殖利率表現，否則超越5%以上的殖利率一直是歷史長河中的少數。

想清楚需要的是「配息」還是「資產成長」

而在討論完00929的殖利率表現後，伊森想要更深入的討論配息的核心觀念，就是投資人到底想從00929身上得到什麼？是希望透過高股息ETF獲得穩定的「每月現金流花用」，還是希望透過00929來「增加自己的資產總額呢？」

其實，如果投資人的想法是後者，伊森想要透過上表來做簡單說明，買高股息不如買市值型的道理。

首先我們利用0050與0056進行對必，從上表中可以清楚看到這兩檔 ETF 在過去十多年間的配息金額。0050 配息相對穩定且逐步上升，尤其在 2020 年後明顯成長；0056 則在 2018 年後配息金額有較小幅的波動。

但你發現了嗎？從掛牌到現在，0050約在2017年左右配息開始穩定超越0056，儘管許多投資人會嫌棄0050的殖利率只有可憐的2-3%，但這是因為0050的股價不斷墊高所致。

資料來源：Tradingview

然而細看投資人每年可以拿到的股利與股價的漲幅，如果用長期持有的角度來看，市值型在淨值的提升還有股價的漲幅上，全部都比高股息表現得更好，上圖是0050與0056掛牌以來的漲幅，很明顯0050不但漲幅翻倍，配息絕對值也越來越高。

而這也是伊森想強調的重點，如果投資人是想要每個月都有現金可以花用，那配息頻率高的00929絕對是首選，但如果投資人是想要利用時間複利，讓資產不停漲大，那0050或是006208才會是最好的夥伴，因為長期來看，股息再投資對於總回報的貢獻不可忽視，如果最終都要把錢投入到市場中，又何苦要讓高股息把錢配到手上，然後又拿回去市場呢？

00929能贏0050嗎？

最後，相信投資人最好奇的，是比較00929與0050是否能夠超越對方？而對伊森來說，這主要取決於投資者的目標和時間範圍，因為這兩支ETF的投資策略、成分股、風險與回報特性各有不同。以下伊森整理兩檔ETF的檔案資料，以及幾個角度來分析兩者的差異，幫助投資者做出決策：

1.收益與成長潛力

0050的長期增值潛力較高

00929的高配息吸引力

00929的優勢在於短期內可以提供高額的股息收益，對於尋求穩定現金流的投資者來說，它是一個有吸引力的選擇，但在總回報率上較難贏過0050。

2.投資目標

長期增值目標的投資者

如果你的目標是長期資本增值，並希望享受企業的增長潛力，0050一定更具吸引力。

追求高股息收益的投資者

如果你更重視穩定的現金流入，想要每個月都有錢可以花用、繳費等等，而且不在意資本增值速度，那麼00929更符合你的需求。

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