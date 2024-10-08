00922投資300張…去年彩券中800萬男大生！估算報酬4成、獲利約191萬元

還記得去年這位超狂男大生嗎？去年10月他隨手買下一張50元的彩券，意外中得頭獎800萬，後續他拿這些錢購買300張國泰台灣領袖50（00922），投入成本超過467萬，換算下來每股價格約15.6元，時隔一年，如果全數持有到現在，以昨收盤價21.98來看，報酬率超過4成，代表他已經賺了約191萬元。

除了賺到資本利得，00922日前公布預估配息，每股配發1元，年化配息率達9.22%，持有300張可再進帳30萬，不管是要拿去繳學費、車貸，或是負擔每月的必要開銷，都非常好用，可謂是一檔兼具市值及高息優勢的標的。

專家提醒，00922即將在10/17進行除息，想參與除息的投資人，別錯過10/16最後買進日。

0050、006208或006204等都為常見的市值型ETF，只是市面上多檔市值型ETF，一張動輒六位數，00922價格相對親民，一張2萬就能入手，且跟大盤的相關係數達0.99%，緊跟台灣龍頭產業趨勢。

台股今早受到美股四大指數7日全面收黑影響，早盤摔落超過百點，00922今價格亦稍有拉回，來到21.78元，吸引想要領息又想要撿便宜的民眾搶進，今上午成交量已超過3萬張。法人表示，過往美國總統大選前2個月，市場易觀望整理，隨著大選結果出爐，不確定性消弭，股市可望延續攻勢，台股後市發展仍然樂觀，年底還有節慶行慶等，漲勢可期，建議投資人及早進場卡位迎接行情。

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