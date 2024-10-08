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00919適合存嗎？存股達人分析4優缺點：股價波動大、不適合只想穩定領息

聯合新聞網／ 林艾比
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

＊原文時間為9月28日。

前幾天的限動問答，也有好幾位讀者問到00919。那就跟00918一樣，來速解一下它吧！

00919全名為「群益台灣精選高息」

發行公司：群益投信

主打訴求：進化版的高息ETF（用宣告股利取代參考歷史或預测未來的方式，精準鎖定、再以最快的速度卡位高息股）

內扣費用：經理費（年）0.3%、保管費（年）0.035%

配息月份：3、6、9、12月（與00713、00915、00918相同）

保管銀行：中國信託

我自己認為的優缺點如下：

優點

1、填息天數平均29天，這次填息只花了5個交易日，很厲害。

（00713近兩年平均填息天數為21天、00915為23天）

2、規模非常大，目前為台股ETF第5大，基本上沒有下市風險。

3、近一次配息0.72元/股，殖利率來到10.94%。

缺點

成分股中，長榮估比最高（10.66%），半導體產業的估比甚至高達47.11%，可想而知，股價會有滿大波動。

（大多頭漲很大，大空頭也會跌很大）

我的結論

1、因為考量離職需求，因此我希望可以投資低波動的股票。

2、如果可以接受股價波動較高、又想投資電子業，00919或許可考慮投資。

00919電子業估比較00918高，00919電子業估比52.01%、00918約30%。

3、8月5日大跌當日股價波動比較：大盤＞00919＞00918＞00915＞00713

大盤：19.47%

00919：18.42%

00918：15.6%

00713：8.68%

00915：10.89%

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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