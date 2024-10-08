「0056+00878+00919」自組月月領高息！達人試算加薪1萬成本：不到120萬

復華台灣科技優息（00929）的配息金額再次下修，本月預計每單位配發0.14元。以今日的收盤價18.85元來計算，單月殖利率為0.74%。有網友好奇「00929適合存股嗎？」有人認為00929是月配ETF中最優秀的標的，尤其是需要現金流的投資人，會很適合買進00929。

2024-10-08 08:52