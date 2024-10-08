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「0056+00878+00919」自組月月領高息！達人試算加薪1萬成本：不到120萬

聯合新聞網／ 杉本來了
0056+00878+00919，這3檔季配高股息可以自組成「月配息」。台股示意圖／中央社
0056+00878+00919，這3檔季配高股息可以自組成「月配息」。台股示意圖／中央社

＊原文時間為10月5日。

「元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）」三檔組成的月月配，是很多投資人心怡的目標。

最近0056、00919都分別公布股利了，許多小本們也是看到杉本分享，才發現這三檔組合，不但適合小資族、受薪組、退休組，月月配、月月都有驚喜。

今天杉本針對三檔季配高股息ETF「元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）」這三檔組合成的月月配進行分析。

因為三檔ETF的配息月份剛好錯開，若想要每月加薪1萬元，則需買到三檔ETF每次配息1萬元，就可以月領1萬元。

0056配息月份：1、4、7、10月

00878配息月份：2、5、8、11月

00919配息月份：3、6、9、12月

杉本以目前配息來進行計算

0056每季配息1.07元

00878每季配息0.55元

00919每季配息0.72元

目前這三檔高股息ETF股價為

0056股價：38.35元

00878股價：22.56元

00919股價：24.34元

想要每月加薪1萬元，共需買入10張0056，成本約為38.4萬元；共需買入19張00878，成本約為42.9萬元；共需買入14張00919，成本約為34.1萬元，總成本約為115.4萬元

這樣就可以達成每月加薪1萬元，我們慢慢往這個目標前進！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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