搶爆陸股ETF權證 券商急發新權證

陸股8日在長假後恢復交易，因先前許多陸股ETF的相關權證價格變化太大，許多進入深價內或深價外，權證發行商因此積極發行新權證，供投資人買賣，這兩日以新發行元大滬深300正2（00637L）權證檔數最多。

10月8日及9日上市的新權證中，超過十檔標的有：元大滬深300正2(00637L)達43檔、中信中國50正2（00753L） 、富邦上証正2（00633L）各有19檔及富邦恒生國企正2（00665L）12檔。

權證發行商表示，因為投資人搶買陸股ETF權證，透過槓桿作用想賺取更大利潤空間，加以陸股遇到十一長假休市，所以，許多陸股ETF權證價格恐已大幅偏離；此外，許多投資人也喜歡買新掛牌的權證，所以，權證發行商也積極發行新的陸股ETF權證。

今日陸股恢復交易，雖然持續上漲，但台灣掛牌的陸股ETF部分因溢價幅度過大及獲利回吐，早盤普遍出現拉回修正，不過，台股開盤一小時，成交量前十名中，前四名更由陸股ETF包辦：元大滬深300正2(00637L)、中信中國50正2(00753L)、富邦恒生國企正2(00665L)及中信中國高股息（00882）；此外，復華香港正2（00650L）也進入前十名之列。