0056「被遺忘的第二名」…輸00878、00919、00929嗎？達人5個面向健檢

元大高股息（0056）是台灣第一檔高股息ETF即將邁向17歲，可以說超級資深甚至於有點老了，從0056最近兩年的變化，也能看到它在努力適應新世代...包括指數調整，成分股從30檔擴大到50檔，配息頻率改變，從年配息轉為季配息並納入收益平準金。

不過這些舉動顯然無法阻止國泰永續高股息（00878）的全面超車，先是讓出受益人數第一名，接著定期定額戶數TOP.1換人，再到高股息ETF規模NO.1失守，0056從萬年老大變老二。

更雪上加霜的是，可能很快就要面臨第二名保衛戰了！

來看高股息ETF F4最近一年規模和受益人數的成長，平心而論0056這樣龐大的量體，也能有如此高的增長幅度，表現是相當不錯了。

可惜他生在競爭最激烈的高股息圈，其他3位一個比一個還要猛，現實很殘酷，進步得少就會輸。

回想2024年會聊起00940之亂的主角，會關注配息很恐怖的00929和00919，新聞版面幾乎都被更有趣配得更多頻繁的年輕高股息ETF佔據。

連真正的人氣王00878都顯得相對黯淡了，何況第二名呢？

那「老邁」的高股息始祖是否真的不能打了呢？未來會逐漸沉淪輸給新生代嗎？

0056

元大台灣高股息基金

成立時間：2007年12月13日 上市時間：2007年12月26四 發行價格：25元 追蹤指數：臺灣高股息指數

每年6月、12月進行成分股的審核與調整，1年配息4次，選在1、4、7、10月。

指數以「臺灣50」和「臺灣中型100指數」市值前150大公司當母體，符合公眾流通量、流動性檢驗，選取未來1年預測現金股利殖利率最高的50家公司作為成分股，並以預測殖利率為指數成分股加權依據，預測現金股利的資料取自財金資料庫Thomson Reuter（湯森路透）的預測系統Institutional Brokers' Estimate System (1/B/E/S)。

成分股審核時，以平均每股預測／估計未來12個月現金股利，除以審核資料截止日的股價，成分股調整以納入5之及刪除5之為上限。

0056上市好多好多年，相信大家對他各項基本資料都很熟悉了，如果要說0056在今天枝繁葉茂的高股息家族中有什麼顯明特色，除了資歷久了累積數據龐大，另外就是追蹤指數的選股方式，預測未來12個月的現金股利就是最獨特的招牌。

「預測」充滿不確定性，好壞難料，但也確實跟其他高股息ETF很不一樣。

0056五面向健檢

看看被遺忘的第二名有輸00878、00919或00929嗎？

1.年化報酬率11.39％

投資最重要的事就是要能賺錢，0056的表現或許十分讓人意外！

攤開0056近10年的成績單，在近1年跟進3年的較量中和00878算是伯仲之間，單純看這幾個報酬率數字，應該能讓不少存股族覺得滿意吧！

只要能長期堅持領到股息不花掉，全部再投入資產可以成長到快3倍。

不過也別忘了，0056去年無心插柳搭上AI熱，2023暴漲了56.85％，在台股ETF中能排名第五，只看高股息更是第三強，大幅拉抬了過去較弱勢的績效，儘管跟自己比成長了許多，但這10年還是落後大盤不少。

2.季配+高股息

2024年市0056第一個完整的季配息年度，結果如何？

回顧近12年，其中有4次殖利率低於4.5％，不過距離現今都有段時間啦！近年表現是很高股息，分配金額也大致跟著股價節節攀高，2023年年中，0056從原本一年發一次現金股利，跟上潮流改季配一年發四次，還卡位高股息ETF數量少的1、4、7、10月除息。

讓「自組月配息」一派滿心期待，然後，只配2次就破了金額紀錄，全年配發的數字確定創新高，至於年均殖利率8％以上沒什麼問題，很有機會寫下飛越9％的生涯紀錄。

3.普普通通的總費用率

對存股族來說長期投資0056要付出多少隱藏的開銷？

高股息ETF因為自身特性的關係，內扣費用向來偏昂貴，比較難和市值型競爭，不過可以發現0056在大家族中的表現算是蠻不錯的，雖然不是最強的那一個，卻幾乎年年擠進前段班，除了2022年碰上指數調整，成分股一口氣從30檔擴充至50檔推高了開銷。

4.多元的組合

透過預測未來的殖利率，會從市值前150大選到那些標的呢？

過去是從150大選出30檔，近來改為150選50，顯而易見的變化是單一持股的影響力小了，產業多元的程度提高了，這些都是和過去的自己相比就是了；誰能想到，一向科技掛帥的0056前10個股能看到3檔金融股，產業權重攀升到10％以上。

5.持股特性

想更了解0056持有的50檔成分股，除了產業分布還有其他幾個指標可以參考。

百另外兩位高股息ETF一起放上來比較，本益比、股價淨值比和股東權益報酬率。是分析個股市場常見的基本面指標，貝他係數和年化波動度則是基金常見的風險指標。

想特別提「現金股息率」3.67％，這個數字告訴投資人，高股息ETF很難單純靠持股的現金股利，配出驚人的8％、9％、10％殖利率，勢必搭配資本利得。

在多頭時自然結果豐碩，一旦遇上景氣循環股，存股族心中也該有個底，至於大幅配發資本利得好不好？這又是另一個話題，只能說股息再投入準沒錯。

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