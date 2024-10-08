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存股達人為何看好00961？她揭「存高股息重要4心態」：千萬不能只看殖利率

聯合新聞網／ 我是阿貝
存股高股習標的，除了殖利率以外其他要素也要多加注意。股市示意圖／聯合報系資料照
存股高股習標的，除了殖利率以外其他要素也要多加注意。股市示意圖／聯合報系資料照

今年七月台股漲破24000點，後來八月曾經跌回19000，當時的我審視了自己的存股，覺得有幾點可以注意一下，也順便提醒大家！

4點存股心態分享

1、分散標的

原本標的大部分集中在金融股or高股息，今年權值股&市值型的漲幅沒跟到，讓我深深理解到分散標的的重要性！

把自己的持股攤開，觀察沒佈局到的標的，補足沒有的部分，讓標的更具豐富多樣性。

2、耐心等待

股市不會永遠漲，總是會有震盪整理的時候，不要有太多FOMO的心態，耐心等待時機並且有策略性的買進，會比情緒性沒策略的出手來的更好。

3、備妥存股預備金

當股市大跌時，最哀傷的莫過於沒錢加碼，眼睜睜看股市反彈，一切卻與我無關，預留一筆存股預備金，才能不錯過相對低點的加碼機會。

4、不能只看殖利率

在存股的過程中，容易因為殖利率高就被吸引，不過其實除了殖利率外，擁有高填息且高成長性更是十分重要。

試想如果企業獲利持續成長，就有源源不絕的資本利得可以分給股東，配息才有機會持續填息！

例如即將募集的ETF，FT臺灣永續高息（00961）就是透過ROE篩選出獲利能力良好的企業，找出能配息又有高填息機會的成分股

00961：選股邏輯

1、優先選有獲利能力的企業（ROE>0）

2、再加碼獲利成長企業（ROE成長）

3、排除ESG風險較高企業

00961：募集資訊

1、募集價格：10元

2、配息月份：月月配

3、保管銀行：彰化銀行

4、募集日期：9月25日-9月27日

5、預計掛牌日：10月15日

不管如何高股息最終還是要回歸企業本身的獲利能力是否足夠持續支應高息並且完成填息，所以以ROE篩選成分股也是很重要的指標之一。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲我是阿貝授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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