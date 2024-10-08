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00882上次看到15元是在三年多前！ 棒棒：募集就買進的投資人也終於解套

聯合新聞網／ 我是棒棒
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝

中信中國高股息（00882）終於回到發行價啦！

上次看到15這數字是在三年多，太不可思議啦！當初IPO就上車的人，也終於解套啦。

目前所有的陸港股ETF，都變了飆股，主要是因為中國大陸在9月下旬，宣布一連串振興經濟政策，帶動股市大漲，上證綜合指數在短短一周內，從2700多點衝上3300點，創逾1年新高，連同00882跟著衝高高！

繼續等00882回春的投資人，終於等到天亮啦；我則是已出清轉換到熟悉的台股啦！

投資沒有對錯...

有些人選擇繼續等待
有些人跟我一樣直接轉換

但結果都是正報酬，那就好啦！

目前陸港股這麼飆！還是不會動搖我原本的投資布局，個人還是喜歡台股+美股啦，畢竟陸港股受政策影響太大了...說變就變。

不過要提醒投資人，市場如此的激烈反應，由於短線反彈力道過強，隨時可能出現反轉，得特別留意！

再次恭喜IPO上車的人解套。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 我是棒棒 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00882中信中國高股息 ETF IPO 台股 港股 美股

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