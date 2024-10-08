00632R反分割投票 14日截止

全台第一檔進行反分割的元大台灣50反1（00632R），目前已進入電子投票階段，至10月14日截止，並於10月17日召開受益人會議。法人表示，00632R反分割若通過，投資人潛在交易成本將可降低，其他同類型反向ETF跟進，顯示市場對避險產品存在一定需求。

法人指出，00632R經反分割後，每股淨值將回升至發行價20元以上，對於既有的持有人而言，無論未來是否調節賣出，經過反分割後都將直接受惠於買賣價差縮小，降低潛在交易成本，因此建議00632R持有人在10月14日前透過集保電子投票平台投票，或是回覆書面表決票。

因涉及既有投資人相關權益，元大投信不能直接進行00632R反分割作業，必須召開受益人會議，而依規定，反分割議案需要持有單位數五成投資人參與投票，且多數同意才會通過。

00632R經反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市ETF買賣價格未滿50元時，採0.01元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢，進而降低潛在交易成本。

法人分析，有價證券分割/反分割是市場長期運作下，為維持可交易性的必要作為，國外知名案例如Vanguard S&P 500 ETF（VOO），於2013年10月進行反分割後，流動性有顯著提升；反向ETF則有ProShares放空型納斯達克指數ETF（PSQ），曾兩度進行反分割。

00632R宣布進行反分割受益人會議後，近日亦有類似的反向產品跟進公告，將召開反分割受益人會議，顯示市場對反向產品依然有避險需求，需要透過反分割維持可交易性。

00632R反分割議案電子投票時間截止至10月14日晚間12點前，透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成；書面投票則截止至10月14日下午4點30分，緊接著將於10月17日以書面方式召開受益人會議，10月18日公告反分割議案會議結果。