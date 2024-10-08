快訊

東北季風影響、水氣偏多 北北基宜4縣市豪雨特報

今「寒露」東北季風增強大雨轉涼 百里嘉颱風最快明生成

雷神浮報 國防部坦承：無能力查核報價異常

00632R反分割投票 14日截止

經濟日報／ 崔馨方

全台第一檔進行反分割的元大台灣50反1（00632R），目前已進入電子投票階段，至10月14日截止，並於10月17日召開受益人會議。法人表示，00632R反分割若通過，投資人潛在交易成本將可降低，其他同類型反向ETF跟進，顯示市場對避險產品存在一定需求。

法人指出，00632R經反分割後，每股淨值將回升至發行價20元以上，對於既有的持有人而言，無論未來是否調節賣出，經過反分割後都將直接受惠於買賣價差縮小，降低潛在交易成本，因此建議00632R持有人在10月14日前透過集保電子投票平台投票，或是回覆書面表決票。

因涉及既有投資人相關權益，元大投信不能直接進行00632R反分割作業，必須召開受益人會議，而依規定，反分割議案需要持有單位數五成投資人參與投票，且多數同意才會通過。

00632R經反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市ETF買賣價格未滿50元時，採0.01元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢，進而降低潛在交易成本。

法人分析，有價證券分割/反分割是市場長期運作下，為維持可交易性的必要作為，國外知名案例如Vanguard S&P 500 ETF（VOO），於2013年10月進行反分割後，流動性有顯著提升；反向ETF則有ProShares放空型納斯達克指數ETF（PSQ），曾兩度進行反分割。

00632R宣布進行反分割受益人會議後，近日亦有類似的反向產品跟進公告，將召開反分割受益人會議，顯示市場對反向產品依然有避險需求，需要透過反分割維持可交易性。

00632R反分割議案電子投票時間截止至10月14日晚間12點前，透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成；書面投票則截止至10月14日下午4點30分，緊接著將於10月17日以書面方式召開受益人會議，10月18日公告反分割議案會議結果。

延伸閱讀

集保結算所周年慶千人同樂 同步發布「35周年特刊」

傳朱立倫改黨團2758號決議文至深夜 國民黨：一體合作

立法院召委出爐 綠8藍7白拿國防

集保揪券商 組複委託國家隊

相關新聞

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

陸港股相關ETF 漲勢犀利

台股昨（7）日跳空大漲，盤面結構雖由權值、千金、電能等多族群齊漲表態，不過陸港股ETF及KY族群仍強勢吸睛，漲幅最強的前...

00632R反分割投票 14日截止

全台第一檔進行反分割的元大台灣50反1（00632R），目前已進入電子投票階段，至10月14日截止，並於10月17日召開...

台股ETF 受益人 創高

據最新集保戶股權分散統計資料顯示，統計至4日，台股ETF受益人數重返成長軌道，達984.4萬人，單周增加3.9萬人，再創歷史新高，其中高股息ETF首度突破700萬人大關；債券ETF持續受惠美國降息利多，周增1.1萬人，進一步成長至201.5萬人，續創新高。

國泰投資級債ETF 配0.685元

美國聯準會降息下，買債券需留意「手續費」和「價差」，許多理專打著「零手續費」的名義，實際上等債券入手後，票面價值和投資成...

00679B首檔債券ETF規模突破3,000億 申購資金湧進、債券價格回升

受美國降息議題帶動，投資人加速進場長天期債券ETF，據櫃買中心、集保結算所資料，截至10月4日當周國內規模最大、投資人數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。