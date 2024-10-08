台股ETF 受益人 創高

據最新集保戶股權分散統計資料顯示，統計至4日，台股ETF受益人數重返成長軌道，達984.4萬人，單周增加3.9萬人，再創歷史新高，其中高股息ETF首度突破700萬人大關；債券ETF持續受惠美國降息利多，周增1.1萬人，進一步成長至201.5萬人，續創新高。

海外ETF方面，受惠於中國刺激政策組合拳，近期陸港股ETF股價飆漲吸引部分投資人，上周受益人數成長1,638人。值得留意的是永豐中國科技50大（00887）昨（7）日股價大漲20.88元收38.83元，漲幅高達116.32%，高居台股漲幅冠軍，短短八個交易日暴漲3.2倍之多，溢價也擴大至222.24%。永豐投信提醒投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

今年以來，台股ETF受益人數成長377.3萬人，增幅62%。其中21檔高股息ETF受益人數合計700.5萬人；占整體台股ETF受益人數高達71%；且高股息ETF受益人數年增321.1萬人，增幅高達83%。上周台股ETF受益人數增加3.9萬人，其中高股息ETF受益人數增加2.4萬人，顯示高股息ETF仍相當受台灣投資人青睞。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧表示，台股在美國宣布降息後，一度彈升站回23,000點大關，惟短線漲幅已高，以致上周出現回檔，但投資人逆勢加碼，逢低買進台股ETF，顯示民眾仍看好台股後市，台股ETF受益人數長線有望持續成長。

統一台灣高息動能ETF經理人林良一則提醒，目前台灣科技類股評價仍相對偏高，加上美國總統大選處於膠著狀態，及日本新任首相偏鷹派的立場，都將是第4季的不確定性因素，建議在台股高檔震盪之際，選擇產業分散的ETF以分散風險。

債券ETF近期走勢疲弱，但買氣不受影響，上周受益人持續增加，累計今年來債券ETF受益人數增加87.3萬人，增幅高達76%，為三類ETF之冠，當中仍以長天期美債ETF、投資等級債ETF的受益人數成長最多。

中信美國公債20年ETF經理人張瓈尹認為，長天期債券利率敏感度高，於降息循環期間表現最出色，建議持有的投資人發揮耐心，至少持有半年，有望獲取高利得。