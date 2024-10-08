陸港股相關ETF 漲勢犀利

台股昨（7）日跳空大漲，盤面結構雖由權值、千金、電能等多族群齊漲表態，不過陸港股ETF及KY族群仍強勢吸睛，漲幅最強的前五大，陸港股ETF即占有四強。KY族群中，就有三檔漲停，八檔大漲超過半根停板。

昨日台股漲幅前四強的陸港股ETF包括：永豐中國科技50大（00887）、富邦深100、富邦中証500、台新MSCI中國，其中00887大漲116%最驚人；KY族群中，更有IET-KY、矽力*-KY、淘帝-KY漲停鎖死，環宇-KY、訊芯-KY、AES-KY、百和興業-KY、貿聯-KY等八檔大漲超過半根停板，整體仍表現亮眼，持續成為市場投資人熱議的焦點。成交量來看，前五強也有三檔陸港股ETF，包括：元大滬深300正2高達32.2萬張，中信中國高股息25.5萬張，以及中信中國50正2有24.2萬張，顯見陸港股ETF不僅漲幅高，成交量也相當熱絡。

第一金投顧董事長陳奕光指出，多檔陸港股ETF雖然飆漲，但溢價也非常嚴重，因此如果想要追價，需留意溢價收斂風險。至於KY股，有的也只是一時跟漲，並非真的有基本面。他較看好具有中概題材的電子股，例如世芯-KY、金麗科、巨有科技，以及神盾等。

台新投顧副總經理黃文清表示，雖然昨日傳產、原物料族群走弱，不過陸港股ETF表現還是相當強勢。