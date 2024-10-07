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00679B首檔債券ETF規模突破3,000億 申購資金湧進、債券價格回升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金。(資料來源：據櫃買中心、集保結算所資料)
元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金。(資料來源：據櫃買中心、集保結算所資料)

受美國降息議題帶動，投資人加速進場長天期債券ETF，據櫃買中心、集保結算所資料，截至10月4日當周國內規模最大、投資人數最多的元大美債20年 (00679B)，經過18次追加募集，最新規模突破3,000億，成為首檔達成此里程碑的債券ETF。

00679B為國內首檔債券ETF在2017年成立掛牌，開啟國內投資人於台股交易時間參與美國公債行情的投資管道，近年受美國升息帶動美債殖利率上漲，加上長天期債券未來進入降息後的潛在資本利得空間，00679B規模、投資人數呈快速成長，據櫃買中心、集保結算所資料，今年以來至10月4日當周規模、投資人數分別成長97.7%、60.6%，累積淨申購近1,400億，已超越2023年約1,080億淨申購水準。

元大美債20年ETF研究團隊表示，美債具固定收益性質且由全球最強經濟體美國作為擔保，被視為無風險資產，是應對景氣放緩風險的最佳避險標的之一，未來若美國經濟數據呈現低於市場預期趨勢，可望持續鞏固市場對降息幅度增加之預期，引導避險資金進入，相對具信用利差擴大風險的非投資級債，將更能參與降息所帶動的行情表現。

據Bloomberg資料，自4月25日美債殖利率波段高點震盪回落以來至10月4日，代表長天期美債的ICE美國政府20+年期債券指數上漲11.1%、代表高信評投資級債ETF的彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數上漲11.4%，代表非投資等級債的彭博長天期美國高收益債券指數僅上漲9.1%，顯示在市場對美國經濟軟著陸預期下，被視為無風險資產的美債表現可望優於低信評債券。　

元大投信表示，00679B配息屬於海外所得，適用個人最低稅負制，目前於新台幣750萬元內可免稅（自然人），且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費*，適合作為現金替代配置部位，未來若降息預期引導美債殖利率下滑，長天期債券相對於單純持有現金更有資本利得空間。惟未來美國實際降息步調仍待逐次FOMC會議決定，且參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變化而可能有所不同，投資人進場前應謹慎評估。

債券ETF 美國經濟

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