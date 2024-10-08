00929配息下修還要存？網讚「月配ETF中最頂」：最適合1類人

復華台灣科技優息（00929）的配息金額再次下修，本月預計每單位配發0.14元。以今日的收盤價18.85元來計算，單月殖利率為0.74%。有網友好奇「00929適合存股嗎？」有人認為00929是月配ETF中最優秀的標的，尤其是需要現金流的投資人，會很適合買進00929。

根據投信官網的淨值組成，截至9月27日，00929的收益平準金還有0.64元，距離明年6月還有9個月，每個月大約可以配發0.07元，搭配3.46元的資本利得平準金，應可維持0.14元的配息。

一名網友在PTT發問「00929適合存股嗎？」他表示，過去都是買賣個股為主，最近聽同事聊起ETF，其中最多人存股00929，不過其配息有減少趨勢，因此他無法決定是否該買進。

其他人留言「想存就存，純月配來講，沒其他支比00929強了」、「看你想要的是什麼，喜歡就買吧」、「如果是喜歡現金流的投資人，這檔應該是很不錯的標的」、「18.6以下隨便買，現在18.8可以少量買」、「分批買、定期買，不要一次歐印都不是問題」。

但也有人說「越配越少而且根本沒填，就是配本金賠本金」、「目前真的100%填息剩下00713」、「績效很差」、「939、940都比929強很多」、「還是選市值型的穩，股息沒那麼高，至少可以期待股價上漲。現在一堆高股息的成分股，主動型基金和主力都沒興趣，真外資也不會買小股票」、「目前從發行到現在績效贏大盤的只有915而已」。