00713績效輸0050？網卻力挺曝最大優勢竟「跟台積電有關」

高股息ETF 00713抗跌能力佳，年化殖利率也衝到10%以上，以其益平準金跟資本平準金試算，如果以每季配1.5塊的話還可以連配18季左右。有網友質疑，00713的績效不佳，大輸0050的表現。內行人卻分析，當台積電(2330)股價動盪時，00713就能展現抗跌能力，不該只用短線績效來評判00713的好壞。

一名網友在PTT發文表示，不少人推薦00713，然而他第一次接觸發現其中文名字文「高息低波」便直接忽略，他質疑，00713殖利率約7%，從2017成立至今含息總報酬超過一半是股利，等於只適合低收入族群或者退休族群，否則有超過一半的報酬得拿來繳所得稅。

該網友表示，很多人聲稱00713抗跌，但是00713在今年5月以後，最大回檔時間為8/5，當天0050回檔9.1%，00713回檔5.5%，而8/7 0050反彈了9.7%，00713只有反彈4%，從這次回檔看起來00713相對0050抗跌僅3.6%，反彈卻輸到 5.7%，呈現不佳的績效不對稱性。

該網友質疑「買這支再去質押的邏輯」，他說，「你去買一個主打低波的產品，查了一下大概0.5 beta，然後你再自己去質押放大波動(槓桿)？假設讓你質押兩次開兩倍槓回大概1 beta，跟直接買指數型~1beta的產品相比，你多了管理費0.7%，加質押成本2.9%約3.6%，一個先扣血3.6%的策略在未來會贏指數？」

其他人留言「你自己看713過去三年還是五年sharp應該是全台股共同基金第一名，開不開槓桿跟波動無關，波動低但一直跌，怎麼開槓桿？」、「開掛因為台積電，台積電動盪時，713相對就香了」、「低波是看年化標準差吧，00713過去3年大概在10到15%，對比0050是15到26%，相對低波沒錯啊」。

還有人留言「我713大宗，原因恰恰就是沒有台積電，因為能平衡掉我其他含台積的組合」、「你只看8月狀況就下結論，也太偏頗」、「雖然我不很愛高股息...但00713是真低波動，你可能忘了波動有向下也有向上的，所以反彈輸大盤有問題嗎？」、「抗跌拿來質押相對安心啊」。