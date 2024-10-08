快訊

演藝圈再爆性騷！黃小柔遭資深前輩「深抓私密處」

電玩角色性感錯了嗎？男性凝視的界線怎麼看

聯合報社論／新兩國論搧火台海，卻靠前線軍人避戰

00887飆漲溢價221%！他想買網卻示警：恐大跌趨近淨值

聯合新聞網／ 綜合報導
00887股價飆漲。圖／本報系資料照片
00887股價飆漲。圖／本報系資料照片

最近陸股因為政策激勵大漲，永豐中國科技50大（00887）於10/7飆漲116%，盤後淨值12.06元，股價來到38.83元，等於溢價200%以上。PTT網友也心動想買，但有人良心建議「ETF遲早是要趨向淨值，就是一堆當沖仔在抓最後一個，個人認為10/8陸股會漲，但這檔會大跌以趨近淨值」。

中國大陸十一假期進入倒數，陸股8日恢復交易，在台股掛牌的陸股ETF近兩周提前反映中國大陸刺激政策題材，7日持續噴漲。領頭羊永豐中國科技50大（00887）為台股再寫下驚嘆號，10/7股價大漲20.88元收38.83元，漲幅高達116.32%，甚至超過其他自帶槓桿的陸股ETF，高居7日集中櫃買兩大市場漲幅冠軍。短短八個交易日暴漲3.2倍之多。

一名網友在PTT發文表示，陸股噴出00887會漲是預料之內，不過這兩天00887的漲幅已是陸股正二雙倍漲幅，他好奇，「不是說ETF都會趨向淨值嗎？為什麼00887完全例外，漲幅完全不管淨值，漲幅堪比中港股的正四正五，感覺快飆到外太空了，漲幅完全不合大家制定的遊戲規則，讓我有點心動想買」。據投信官網顯示，00887已溢價221%。

其他人留言「規則就是拿來破的」、「純賭場」、「主力想拉就拉，嘎到你受不了、「合法賭場，但他的標的，如果真的中國復甦會很猛」、「現在溢價100%，光是要漲到現價都不知道要多久了」、「會脫離淨值就是預期漲勢不止一天，或是預期看多的人」。

還有人說「一次提領完三年漲幅不好嗎」、「抓最後一隻老鼠大賽」、「賭明天中國開市會漲，但也只是賭，基本上etf會消除溢價趨近淨值，只是這個過程是幾小時還是幾週就不知道了」、「因為有人看多現貨100%以上啊」、「投信目前生不出籌碼，主力放心玩貨源歸邊」。

00887永豐中國科技50大 ETF PTT 台股 淨值 溢價 陸股

延伸閱讀

00929還能存？看投資目的及持有成本！ 專家：是否能接受最糟的「2個配息狀況」

00878輕鬆省匯費一年多賺40元！ 蜜蜂爹：每次都是10塊…長期下來也是一筆錢

00934將來表現勝過00929？ 達人分析：與00919、0056、00713有共同的選股特徵

00713以每季配1.5元計算還能連續18季！ 存股哥：集中火力買把資金壓在最強標的

相關新聞

降息新週期將臨？債券百百種...想佔先機怎選？新手建議別買這1類：報酬高但風險更高

最近，美國聯準會宣布降息兩碼，表示經濟成長與通貨膨脹已逐漸放緩。如果情況持續，未來幾年聯準會很可能會進一步宣布多次降息，開啟新一輪的降息週期。

00882上次看到15元是在三年多前！ 棒棒：募集就買進的投資人也終於解套

等00882回春的投資人，終於等到天亮啦；我則是已出清轉換到熟悉的台股啦！

00887飆漲溢價221%！他想買網卻示警：恐大跌趨近淨值

最近陸股因為政策激勵大漲，永豐中國科技50大（00887）於10/7飆漲116%，盤後淨值12.06元，股價來到38.83元，等於溢價200%以上。PTT網友也心動想買，但有人良心建議「ETF遲早是要趨向淨值，就是一堆當沖仔在抓最後一個，個人認為10/8陸股會漲，但這檔會大跌以趨近淨值」。

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

陸港股相關ETF 漲勢犀利

台股昨（7）日跳空大漲，盤面結構雖由權值、千金、電能等多族群齊漲表態，不過陸港股ETF及KY族群仍強勢吸睛，漲幅最強的前...

00632R反分割投票 14日截止

全台第一檔進行反分割的元大台灣50反1（00632R），目前已進入電子投票階段，至10月14日截止，並於10月17日召開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。