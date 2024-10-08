00887飆漲溢價221%！他想買網卻示警：恐大跌趨近淨值

最近陸股因為政策激勵大漲，永豐中國科技50大（00887）於10/7飆漲116%，盤後淨值12.06元，股價來到38.83元，等於溢價200%以上。PTT網友也心動想買，但有人良心建議「ETF遲早是要趨向淨值，就是一堆當沖仔在抓最後一個，個人認為10/8陸股會漲，但這檔會大跌以趨近淨值」。

中國大陸十一假期進入倒數，陸股8日恢復交易，在台股掛牌的陸股ETF近兩周提前反映中國大陸刺激政策題材，7日持續噴漲。領頭羊永豐中國科技50大（00887）為台股再寫下驚嘆號，10/7股價大漲20.88元收38.83元，漲幅高達116.32%，甚至超過其他自帶槓桿的陸股ETF，高居7日集中櫃買兩大市場漲幅冠軍。短短八個交易日暴漲3.2倍之多。

一名網友在PTT發文表示，陸股噴出00887會漲是預料之內，不過這兩天00887的漲幅已是陸股正二雙倍漲幅，他好奇，「不是說ETF都會趨向淨值嗎？為什麼00887完全例外，漲幅完全不管淨值，漲幅堪比中港股的正四正五，感覺快飆到外太空了，漲幅完全不合大家制定的遊戲規則，讓我有點心動想買」。據投信官網顯示，00887已溢價221%。

其他人留言「規則就是拿來破的」、「純賭場」、「主力想拉就拉，嘎到你受不了、「合法賭場，但他的標的，如果真的中國復甦會很猛」、「現在溢價100%，光是要漲到現價都不知道要多久了」、「會脫離淨值就是預期漲勢不止一天，或是預期看多的人」。

還有人說「一次提領完三年漲幅不好嗎」、「抓最後一隻老鼠大賽」、「賭明天中國開市會漲，但也只是賭，基本上etf會消除溢價趨近淨值，只是這個過程是幾小時還是幾週就不知道了」、「因為有人看多現貨100%以上啊」、「投信目前生不出籌碼，主力放心玩貨源歸邊」。