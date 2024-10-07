永豐00888等三檔台股ETF10月23日為除息前最後買進日
永豐投信發布旗下三檔台股ETF最新期前配息公告，分別是永豐台灣ESG ETF （00888）、永豐優息存股ETF （00907）及永豐臺灣加權ETF（006204），將在10月24日除息，這次預估配息金額，投資人可上永豐投信官網查詢。永豐投信表示，實際配息金額將在10月22日宣布，10月23日前買進或持有相關ETF的投資人，均可參與這次配息。
永豐台灣優選入息存股ETF（00907）經理人林永祥表示，投資人若追求長期穩健收益，在挑選息收型ETF時，應將ETF配息組成來源結構列入觀察指標之一，以本次配息兩檔ETF 00907及00888為例，均具備收益平準金機制，但依兩者過往配息紀錄，平均配息八成以上來自於成分股所領到的股利，代表配息結構以股利為主，而非收益平準金，長期而言相對穩健可靠。
永豐投信指出，國發會公布8月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，為近34個月以來新高。景氣增溫主要受惠AI應用需求熱絡，以及蘋果新機備貨效應等挹注，另外領先及同時指標續呈上升趨勢，顯示台灣景氣持續成長。台股今年前三季封關交出漂亮成績單，漲幅排在亞股前列。在此提醒投資人應留意美國大選、中東局勢等地緣政治情勢的演變，以及主要國家貿易摩擦增溫等不確定因素，對台灣第4季股市可能帶來的影響。
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