台股、債券ETF受益人數再創新高 高股息ETF受益人數首破700萬

投資人重新擁抱台股ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數來到984.4萬人，較上周增加3.9萬人，不僅重返成長軌道，更創歷史新高。債券ETF持續受惠美國降息利多，長線收益可期，受益人數來到201.5萬人，同樣續創歷史新高，周增1.1萬人，增幅0.6%。海外ETF則因近期陸港股ETF表現亮眼，上周受益人數小幅成長1,638人。

今年以來，台股ETF受益人數成長377.3萬人，增幅62%。其中21檔高股息ETF受益人數合計700.5萬人，首度突破700萬人大關；占整體台股ETF受益人數高達71%；且高股息ETF受益人數年增321.1萬人，增幅高達83%。上周台股ETF受益人數增加3.9萬人，其中高股息ETF受益人數增加2.4萬人，顯示高股息ETF仍相當受台灣投資人青睞。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，美國宣布降息後，受惠資金行情，台股漲勢可觀，9月一度站回23,000點大關，惟短線漲幅已高，因此上周出現回檔。但投資人逆勢加碼，逢低買進台股ETF，顯示民眾仍看好台股後市。日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳受訪時強調，市場對於新款AI晶片的需求「很瘋狂」，顯示半導體相關需求仍旺盛，台股後市可以期待，台股ETF受益人數長線有望持續成長。且隨著美國降息循環確立，有利成長股未來表現，觀察市面上高股息ETF，不少是以未來成長性強的科技股為成分股，可望進一步受惠。

美國上周公布最新就業數據，大幅優於預期，降低市場對美國今年降息幅度的預期，連帶使十年期美債殖利率攀升至3.9%之上，債券ETF近期走勢疲弱。但投資人仍發揮「越跌越買」的精神，今年以來債券ETF受益人數增加87.3萬人，增幅高達76%，為三類ETF之冠。其中仍以長天期美債ETF、投資等級債ETF的受益人數成長最多。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，美債殖利率近期反彈，主因美國經濟數據優於預期，但降息循環周期才剛啟動，債市長線多頭趨勢不變，而長天期債券利率敏感度高，於降息循環期間表現最為出色，建議早已進行卡位長天期美債ETF的投資人發揮耐心，至少持有半年至一年左右的時間，有機會獲取豐厚資本利得。至於近期債券價格回檔，是給予目前尚未持有債券部位的投資人布局良機，建議投資人可順勢布局殖利率較高的投等債ETF，可望享有較佳的殖利率水準。