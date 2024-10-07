00887飆漲116%…9月底的時候股價還不到10元！ 艾蜜莉：買到滿滿的市場波動

最近陸股因為政策激勵大漲，最驚人的就是今天00887直接飆漲116%...

這檔ETF追蹤中證科技50指數，沒有漲跌幅限制，所以光一天股價就翻倍了，回頭看一下，其實9月底的時候股價連10元都還不到，當然我只是純粹分享、欣賞一下，不代表我會買喔！

不管是00887，還是日後遇到ETF大漲，都要記得考量到「ETF溢價」情況，像00887今天盤後淨值12.06元，股價來到38.83元，等於溢價200%以上，這時候買就不是在買ETF這個商品了，而是買到滿滿的市場波動！

另外，我不投入陸股的原因，是因為陸股受到政策面的影響太大，就像這波陸股大漲，是受到政策激勵，並非是正常的牛熊市，這樣的股市我覺得比較不適合我的策略，因此會避開。

最後恭喜這波有賺到陸股的大大們，資產翻倍賺、賺、賺

溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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