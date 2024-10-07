沒有最高只有更高 00887單日漲幅116%

中國大陸十一假期進入倒數，陸股8日將恢復交易，在台股掛牌的陸股ETF近兩周提前反映中國大陸刺激政策題材，7日持續噴漲。領頭羊永豐中國科技50大（00887）為台股再寫下驚嘆號，今天股價大漲20.88元收38.83元，漲幅高達116.32%，甚至超過其他自帶槓桿的陸股ETF，高居7日集中櫃買兩大市場漲幅冠軍。短短八個交易日暴漲3.2倍之多。

永豐中國科技50大（00887）從9月23日收盤價9.23元，到7日38.83元，短短八個交易日暴漲3.2倍之多，但溢價也擴大至222.24%，成為今天投資圈最熱門話題。投信業者表示，這檔ETF近期飆漲，主要是規模較小，追逐者眾，大幅拉抬價格。

由於永豐中國科技50大（00887）溢價持續擴大，永豐投信7日再度緊急公告，00887永豐中國科技50大因大陸地區推行振興經濟政策激勵股市與房市，使市場交易活絡，請投資人密切注意次級市場可能因買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，且須審慎評估大陸地區推行新政策之相關新聞熱度消減後，可能發生溢價急速收斂的情形而蒙受損失。有買進計畫的投資人，須留意買貴風險；目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險；套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。

永豐中國科技50大ETF基金經理人林永祥表示，中國大陸股市現正進入技術性多頭，走勢類似於2014年由寬鬆貨幣政策點燃的多頭行情，當時上證指數在短短不到一年上漲超過150%。而本次多頭行情的產業股價走勢可能與當年類似，早期主要由金融、傳產股引爆起漲動能，中期由大型科技股接棒，延續強勁的多頭行情。特別是優質的半導體、醫藥、軟體等科技產業，擁有營收成長性高、前期股價跌幅大且符合中國大陸產業政策支持的特點，有望帶動大盤指數進入多頭主升段。

從歷史經驗來看，中國大陸股市有多頭時間短、空頭時間長的特徵，並且波動程度較大。建議投資者關注中國大陸股市的投資機會，但也應注意中國大陸股市波動高的投資風險。