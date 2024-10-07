陸股長假結束將開市 這檔連動陸股ETF竟狂漲116%

大陸股市將在「十一」長假後開市，由於陸股休市期間港股強勢上漲，市場預期陸股開市也將有強勁的表現，連日來吸金大漲的陸港股的ETF持續是7日台股盤面上的焦點，尤其是永豐中國科技50大（00887）更是飆出116.32%的漲幅，收在38.83元，上漲20.88元，寫下歷史新高價。

台股7日以22,702.56點收盤，上漲399.85點，除了由台積電（2330）領軍的權值股、AI股等表現強勢之外，台股連動陸港股的ETF也是盤面上的焦點，收盤漲幅逾10%的有4檔，除了漲幅驚人的永豐中國科技50大之外，富邦深100（00639）漲幅12.57%，富邦中証500（00783）則是上漲11.25%， 台新MSCI中國（00703）收盤上漲10.16%。

另外，中信中國50正2（00753L）、群益深証中小（00643）、元大寶滬深（0061）、中信中國高股息（00882）、復華滬深等的收盤漲幅也都超過5%；連動陸港股的ETF表現強勢。

中國大陸穩經濟、救股市接連出招，中國人民銀行（大陸央行）27日宣布即日起降準、降息。其中，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，下調承擔主要政策利率的7天期逆回購利率0.2個百分點。

先前人行預估，降準0.5個百分點將提供給金融市場人民幣1兆元的長期流動性。下調後，大陸金融機構加權平均存款準備金率約6.6%。

大陸國家主席習近平表態「要努力提振資本市場」，激勵陸港股的表現，9月30日「十一」長假前的交易日，A股全天成交量超過人民幣2.6兆元，創下歷史新高，雖然陸股因長假休市，但港股近一周則是強勢反彈的表現。

陸股8日將開市恢復交易，大陸官方預告，將在上午10點舉行新聞發布會，由發改委主任鄭柵潔等介紹「系統落實一攬子增量政策 扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，是否再宣布利多政策，引來高度關注。