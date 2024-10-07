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00887單日漲116％…累計溢價驚人高達221％！ 專家：真正的投資人恐已經跑光了
永豐中國科技50大（00887），掛牌後跌4年，但僅用4天就收復過去4年的跌幅。
00887，一天漲116%，前一天溢價40%你以為已經很高了嗎？你以為溢價40%進場放空會賺錢嗎？
不，今天溢價200%！
到底現在買是87？還是放空是87？
我也不敢說了！
00887的月K，主打一個「一柱擎天」、「火箭奔月」。
不過我相信，真正的長期投資人早早都跑光了，留下來的，一個個都在祈禱自己不是最後一棒。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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