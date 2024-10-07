00725B現在相對抗跌甚至還漲…債券ETF受益人周增破萬！ 專家：耐心抱緊、長期抗戰

搭上降息循環列車，債券ETF在投資市場颳起旋風，日前有網友在臉書分享，看到很多人在推債券ETF，號稱配息都算海外收入，等於收到配息不會扣配息稅，讓這名網友又驚又喜，趕緊買兩張試試身手，後來只要看到價格比較甜，就會逢低加碼2-3張，令人興奮的是，國泰投資級公司債（00725B）經過上周的兩天颱風假，繼續開漲，表現穩健且配息又高，他決定在年底前要將6張中信優先金融債（00773B），轉成國泰00725B。

債券ETF有多受歡迎？最新受益人達194萬人，相較上周增加10,969人。觀察今年以來債券ETF受益人數成長表現，除了美國公債ETF外，配息高的投等債更是受到投資人大力追捧，撇除今年才成立的投等債ETF，冠軍由群益ESG投等債20+（00937B）奪下，增幅超過一倍，而亞軍的國泰投資級公司債(00725B)也有66%增幅。

ETF專家指出，債券ETF選擇多元，在降息循環中，投等債的表現又優於非投等債。統計2000年至今，降息後一年的報酬，投資等級債是非投資等級債的近三倍，而且投資等級債還有配息高、違約風險低等特性，像是近期剛宣布預估配息的國泰00725B，配息金額0.685元再創新高，年化殖利率達7%，是10月除息的投等債ETF配息王，想參與除息的股民們，記得要在10/16前買進。

法人機構表示，展望後市，債券行情還沒結束，根據美國聯準會公布的最新點陣圖來看，今年底還有2碼降息空間，明後兩年仍會繼續降息，建議投資人一定要有耐心，等待降息行情到來，面對債券ETF，最好的投資策略就是「抱緊處理、長期抗戰」，此時可搭配收益較高的投資等級債，有穩健配息落袋，在資金運用上也更加靈活。

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