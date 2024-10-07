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00878改月配息？現在配息頻率更符合市場需求！ 老牛三點分析：競爭力強大沒必要進行調整

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。路透社
台股示意圖。路透社

國泰永續高股息（00878）

自從2020年7月上市以來，00878已經發放了總計4.91元的股利，總報酬率高達96.57%。作為投資人的心頭好，00878被稱為「國民ETF」。不過，隨著越來越多高股息ETF產品推出，特別是「月配息」逐漸成為主流，市場傳言00878也有意轉型為月配？就讓老牛帶你們一起來看看其中的端倪。

目前00878的資產規模達到3263億元，已經超越元大高股息（0056），成為僅次於台灣50（0050）的全台第二大ETF。

今年中，00878宣布將保管費調降至0.03%，再加上經理費，總費用率僅0.28%，這使得它成為市面上費用最低的高股息ETF之一。

00878在ETF定期定額投資排行榜上高居榜首，其交易戶數甚至超過了0056與0050。

市面上有不少高股息ETF採用月配息策略，但這並不意味著00878應該跟風。如何區隔產品特性才是關鍵，而非單純迎合投資人的短期偏好。

如果00878真的要從季配息改為月配息，還需要經過金管會的核准。而根據現有的情況來看，如果沒有強而有力的理由，金管會應該不會輕易放行，金管會應該搖頭SAY NO！

老牛總結

00878到底會不會改為月配息？老牛從三個方面來分析：

競爭力、市場需求及金管會態度。

老牛的看法是，00878的競爭力依然強大，沒有必要進行調整。

從Yahoo新聞的留言區可以看出，許多投資人其實更喜歡00878保持季配息；有些人甚至表示，如果00878改為月配，他們會全部賣出，轉投其他高股息ETF。

根據00878的經理人表示，雖然曾經評估過月配息的可能性，但目前團隊認為「季配息」更符合市場需求。不像年配息讓人等待過久，不會像月配息那樣過於頻繁；季配息的頻率適中，這樣的平衡似乎讓投資人更為滿意。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 保管費 報酬率 季配息 月配息

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