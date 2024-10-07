00929還能存？看投資目的及持有成本！ 專家：是否能接受最糟的「2個配息狀況」

＊原文發文時間為10月3日

投資月配高股息ETF你能接受多少的配息？

這二天看到好多人在討論月配高股息ETF不好，是垃圾，不能投資！

原因是月配高股息ETF每月將息取出來，少了再投資的效果，績效不好。

還有提到先前月配高股息ETF為了增加規模所以拉高配息動用資本利得及平準金，現在資本利得没這麼好操作就打回原形，配息節節敗退所以不能存！

財經雪倫想每個時期會推出當時熱門的投資商品都有它的背景原因。

去年大家都愛高股息，只要跟「高股息」相關的影片都有不錯的觀看數，現在改成「巿值ETF」。

00929是第一檔月配科技優息ETF，一上巿就吸引投資朋友的目光及口袋，在非常短的時間內達到千億規模。

當時很多投資朋友還巴不得出雙週配、週週配。

現在時空背景不一樣了，去年發行時台股約1.68萬點，現在台股2.22萬點，股價漲了不少。

自從去年第三季到現在台股發行好幾檔ETF，太多的資金追逐差不多的標的使得多數高股息ETF的成分股殖利率下降，原先預估可以有高息7%現在成分股的表現差不多約5% 以致投資朋友失望了。

財經雪倫整理今年發行已配息幾次但還在發行價邊緣，所以還不能配資本利得的三檔月配高股息ETF00939、00940、00944

可能在平滑機制設計下，每月配息都很穩，在0.05-0.063元。

財經雪倫就不另計算它們的年化殖利率了，因為剛算發現沒有太大的意義原因是價格愈低殖利率愈高，但我想雪友投資應該也不希望股價愈來愈低吧！

回到最近好多人問我月配高股息ETF還能不能存？

我覺得要看：投資目的、持有成本。

如果投資目的本來就是希望能有月配現金流而且持有成本低在這樣的情況下，應該就不大需要擔心這問題。

但如果投資目的是為了價差跟高股息，就要好好想想了。

以我最常被問回到的00929來說，假設在沒有資本利得的情況下，雪友能不能接受最糟的配息狀況：

7月配息0.18元X收益分配公告股利所得占比：36.66%=0.06元 8月配息0.18元X收益分配公告股利所得占比：：51.85%=0.09元

如果，我是說如果00929 在只配股息不動用資本利得及平準金的情況下配0.06-0.10元，你能接受嗎？當然實際情況它帳上還有資本利得可配。

如果可以雪友可以接受這樣的配息數字，也希望每月能有一筆現金流那答案就呼之欲出了，只是這筆現金流比你原先預期的少。

我不確定寫這篇文是否對雪友有幫助，但試著儘可能幫雪友釐清，趁這二天放假可以想想你需要的是什麼？什麼才是適合你的投資。

投資要清楚目的是什麼並設想最糟狀況。

投資没有正確答案只有適不適合你。

如果投資月配高股息ETF是為了價差或是「高」股息，那要真的認真想想了。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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