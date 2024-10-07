00878輕鬆省匯費一年多賺40元！ 蜜蜂爹：每次都是10塊…長期下來也是一筆錢
國泰永續高股息（00878）改配息帳號
大家好我是蜜蜂爹，這集來聊聊...00878配息怎麼改？
如果沒有更改到保險銀行，每次匯費都是10塊...長期下來也是一筆小費用，所以能更改就更改！
必備項目
1.知道自己的集保帳號（可以透過證券app或是集保e手掌握app看）
不一定要有國泰證券
2.到國泰投信智能阿發網站調整
3.輸入保管銀行帳戶
如果有台新銀行帳號直接填
如果沒有，就直接開Richart數位帳戶
早點更新省匯費
以國泰投信為例，配息更改需於收益分配基金發放日前九個營業日（含）完成申請，逾期將遞延至下一次收益分配始得生效。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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