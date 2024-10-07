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00905若成分股無台積電（2330）績效竟居市值型ETF之冠！ 一張免1.4萬將配息0.32元

聯合新聞網／ 郭耿瑞
台股示意圖。中央社記者王騰毅攝
台股示意圖。中央社記者王騰毅攝

美國9月新增就業25.4萬人，比預期還高出逾10萬，前幾個月數字也上修，失業率降至4.1%，優於預期。美國10/4全面上漲，道瓊指數創新高；AI概念股強勁、蘋果概念股及ETF除息支撐，後市第四季台股有望回升，投資者此時布局市值型ETF很高機會將賺取到不錯的資本利得。

FT臺灣Smart ETF（00905）憑藉其Smart多因子選股策略和高股息，10/4收盤價為13.49元，小資族一張入手免1.4萬門檻極低。00905屬市值型ETF更是極稀有的季配息，10月17日將除息每單位配息0.32元，單次配息殖利率約2.37%，年化配息率更達9.47%。00905連續兩季配息殖利率超過2%，現金流收益及資本成長可以同時兼顧。

00905若成分股沒有台積電 報酬依舊亮眼！

市值型ETF專注追蹤大型企業的表現，這些企業通常具備較高穩定性與市場影響力，整體表現優異，適合追求資本成長的投資者。

00905年初至8/30報酬率達32.33%，績效與同類型ETF中居冠。其多因子選股策略，若排除台積電約30%的權重，還原報酬表現竟也高達19.87%，表現卓越，居其他市值型ETF之冠！

優異表現源自於Smart Beta策略的有效運用，兼顧穩定收益與成長潛力，成為市場重要投資標的。

00905透過Smart Beta多因子選股策略，成為超越大盤報酬的利器。以TWSE市值為基礎，結合價值（30%）、品質（40%）、動能（30%）三大因子，挑出被低估個股、財務穩健及具成長潛力的企業。

00905配置科技領域的龍頭股，如：

台積電（2330）
鴻海（2317）
聯發科（2454）

這些企業皆受惠於AI浪潮和蘋果概念股，具強勢表現。其多因子選股策略能有效分散風險，增強投資組合的穩定性和回報潛力。

高配息和精準的選股配置，使00905成為震盪市場中尋求較高收益的理想選擇。

適合長期布局，使投資者能藉由其優勢達到穩定增長。

00905將於10月17日除息，最後買進日為10月16日，現金股利將於11月13日入帳。

00905FT臺灣Smart 2330台積電 AI ETF 大盤 季配息 市值型 績效 鴻海2317

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