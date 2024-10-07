0056今年總配息3.63元…年化高達9％多！ 艾蜜莉：我心中地位依然是老大哥

＊原文發文時間為10月1日

老牌高股息ETF今年的最終之戰！

0056今年最後一季配息是1.07元，跟上一季持平，單季殖利率2.77%，以今年總配息3.63元計算，年化殖利率約9.41%左右，真的好高。

現在出了很多新的高股息ETF，0056在我心中的地位依然是老大哥！有大大問說，0056成立這麼久了，會不會因為17年前的時空背景和現在不同，導致它在各方面跟不上現在的趨勢？

我覺得這個想法可能有些誤解喔...0056是從臺灣50指數、臺灣中型100指數中...等150檔股票中，選取未來一年預測現金股利殖利率最高的50檔股票，原本是30檔股票在2022年調整成50檔，每檔股票的權重再以現金股利殖利率來決定。

另外，0056去年把配息頻率由「年」改成「季」，在不變動本質的情況下讓自己跟上大勢所趨，這也是很不錯的改動，代表0056有在持續優化來維持自身競爭力。

其實0056上市至今，還能維持在台股ETF第3名的規模應該就知道答案了！

話說，昨天也有大大跟我聊，問我能不能用上次領到的ETF股息去買iPhone 16，其實應該不用經過我同意啦...只要有合理的支出規劃，要犒賞自己當然不會有太大問題，但不要過度犒賞，每次都把股息花掉就好，可以的話就趕快進行「再投入」，把領到的股息繼續變大，就能更早達成財務自由。

另一個做法是，因為現在是景氣紅燈，盡量不要在這階段投入太高比例的資金，有些人會傾向先存起來，等未來綠燈以下或是藍燈再把股息拿出來投入，這樣子的想法也是不錯喔！

補充一下，0056現在不會持有太多比例的景氣循環股，不用太擔心，想看有什麼成分股，也可以用艾蜜莉定存股APP來確認，我幫大家列上來，0056目前的前10大是：

1.兆豐金3.59%

2.聯電3.41%

3.華碩3.32%

4.永豐金3.26%

5.聯詠3.22%

6.遠東新3.09%

7.聯發科2.91%

8.和碩2.89%

9.中信金2.86%

10.瑞昱2.79%

溫馨提醒：以上只是個人投資記錄，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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