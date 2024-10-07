還可以買債券嗎…降兩碼「說好要漲卻反跌」？ 達人：00959B先領息以後有機會賺資本利得

除了陸股ETF來看看債券ETF，現在還來的及買債券ETF嗎？買哪一種債券ETF報酬有望較好？

Fed宣布降息2碼，巿場預期債券價格上漲，沒想到不漲反跌，投資美債ETF的投資朋友頭上冒出大大的問號？

財經雪倫從Fed宣告利率的前幾天觀察美債20年利率及TLT價格走勢，判斷美債ETF價格已在先前反映，我還曾一度看過3%多近4%的利率，可見巿場多麼過度反映（價格與利率相反）所以當FED真的如巿場預估降息2碼美債不漲反跌原因是要將價格回到正常軌道。

那麼現在還能投資美債ETF嗎？

財經雪倫的答案是肯定的，為什麼？這一陣子台股暴漲暴跌，相信有投資股債ETF的雪友可以很明顯感受到這二者互補的絕佳效果，特別是台股大跌時看到債券ETF上漲，相信內心會很慶幸還好有買！

雪友可能會想問：「那現在還能投資什麼類型的債券ETF？」

債券有分種類：

美債：就是美國公債，風險性很低，債息自然也最低。 A級公司債：風險性低，債息比美債高一些。 B級公司債：風險性稍高一些但又没有C級公司債來的高，債息比A級公司債又更高。 C級公司債：又稱「非投資等級債」，風險性最高，債息理論上也是最高。

白話講買債券ETF就是承擔多少風險獲得多少報酬。

我個人抓美債20年ETF的獲利調節位階大約是利率3%，目前利率約4.32% 所以還有時間可以等待上漲的空間。

巿場預估Fed年底有機會再降息4-5碼，如果願意承擔多一點點的風險賺取高一點的報酬可以考慮長天期的BBB級公司債ETF。

財經雪倫以00959B大華投等美債15Y++ 為例，持有債以投資等級債券、長天期、票面利率前10% 作為主要篩選標準。

財經雪倫白話文翻譯選債條件：

買投資等級的長天期高票面利率債有機會在未來降息獲取較高的報酬

從大華銀投信官網看到00959B的資訊：

平均殖利率5.6% 平均票息率6.54% 存續期間12.21年

債券的特色是配息穩，以債券ETF來說，現階段能有這樣的殖利率還挺不錯的！如果未來FED降息1% 資本利得有機會約11% 現在先領息以後有機會賺資本利得，這樣算起來是不是挺香的呢！

財經雪倫一直提「買進成本很重要」雖然債券ETF的價格已經漲一波，但如果這樣算起來還有空間，雪友覺得現在還能投資嗎？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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