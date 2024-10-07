00713以每季配1.5元計算還能連續18季！ 存股哥：集中火力買把資金壓在最強標的

今年最強悍的高股息00713，除了展現超一流的抗跌能力之外，年化殖利率也衝到10%以上，更扯的是它的收益平準金跟資本平準金，如果以每季配1.5塊的話還可以連配18季左右。

也就是說它擁有目前高股息需要的所有優點，而且各個名列前茅，抗跌、會漲、殖利率高、平準金充沛，如果你也是跟我一樣打股息現金流，有00713在你股池中肯定是一大優勢。

存股的精髓在於逢低買進，長期持有並且股息再投入，但如果遇到如此強勢的高股息，那我提供另外一種思路跟老鐵們參考，那就是集中火力去買00713，把資金壓在最強的標的，本來就合情合理。

如果你不是跟我一樣那麼在意月月配，那就把季配的股息分成三個月，一樣能達成月月配的效果，只不過未來有打算開槓桿的話，那就必須更仔細的去規劃你的股息運用，因為你可能不會每個月都有股息進帳。

至於設定目標集中火力的好處也很明顯，除了可以更有效拉高張數買到均價之外，你不會再出現三心二意，這個買一點那個買一點，結果好死不死都買在高價，張數也上不來的情形。

李小龍的人生哲學「像水一樣」，水可以柔軟也可以強硬，倒入不同的容器，它就可以變成各種容器的形狀，投資之路也是如此，死板板的去遵守任何教條，自己不認同的其他說法都視為異端，這樣只會把自己的眼界越走越窄。

應該彈性得去調整，各門各派的說法都可以去聽聽看，甚至自己親自嘗試，才能知道各種方法的優缺點，最後歸納與總結出你的獨一無二的投資之道，屬於我自己的借貸存股流就是這麼誕生的。

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