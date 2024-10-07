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00934將來表現勝過00929？ 達人分析：與00919、0056、00713有共同的選股特徵

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

剛剛聽到有朋友提到，有人說，00934比00929好，我之前沒有注意到00934，所以特意去看了一下，我覺得，我個人先承認我沒有買00934，但我意外發現：00934有跟00919、0056、00713一樣的，一年兩次換股，篩選準則第一次注重已公布配息，第二次注重配息潛力的特徵。

而00929一年只有一次換股，偏重過去較長時間的配息殖利率紀錄而不是現在和未來的配息殖利率，所以從選股邏輯來看，確實將來表現，00934可能會勝過00929（先說我沒有買00934，我的00929也沒有打算賣，純粹討論選股邏輯）

中信成長高股息（00934）

選股邏輯

分為三個階段

1. 基本篩選：市值、流動性等。

2. 指標篩選：近1年殖利率不低於中位數、近5年平均股利發放率為正且至少有4年配發。

3. 因子加權篩選：根據股息、成長和品質因子計算綜合分數，並根據台股市場的除權息旺季進行調整

換股頻率：每年兩次（4月和9月），根據除權息旺季和淡季調整因子比率。

主要特色：在除權息旺季（4月）加重股息因子，在淡季（9月）加重成長因子，目的是達到股利與價差兼具的效果。

總結

00934注重股息與成長的平衡，它有和00919、0056、00713共同的選股特徵：

在除權息旺季（4月）加重股息因子

在淡季（9月）加重成長因子

目的是達到股利與價差兼具的效果

所以它未來的表現應該會跟00919，0056，00713接近。

個人感想沒有推薦買賣，純選股邏輯探討我沒有買00934我買的是00919及00929。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF

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