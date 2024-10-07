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00961更像00919「月配息」版而非00878！ 雨果：前十大成分股重複也不多

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

FT臺灣永續高息ETF（00961）

最近看到有一檔在募集的高股息ETF（目前已經發行），號稱是月配版的00878，引起我的好奇來了解一下這檔ETF。所以這篇會來基本介紹一下這檔ETF的選股邏輯與特性，也比較一下它與00878的差別。

FT臺灣永續高息ETF（00961）是檔由富蘭克林華美投信推出的高股息ETF，追蹤的指數是ICE臺灣ESG高息指數，從上市櫃公司通過流通性篩選後，留下最多150檔個股，在經過一套篩選邏輯後，再依股利率選出30檔成分股。

00961的選股邏輯是先挑選過去12個月股東權益報酬率（ROE）大於零的企業，並依ROE排序篩選出至少70檔個股，然後依照股利率乘以市值，由大到小排序，再依股利率排序，選出36檔股票，優先納入成分股候選名單，再決定30檔成分股。

00961的成分股調整是在每年的5月與11月，5月底前調整成分股時，會依個股最新公告股利調整成分股，準確取得高殖利率的個股。每年11月底前調整成分股，佈局高獲利成長與高股息潛力股，追求未來可能可以成長或能配出高息的個股，個股權重最高10%。

這個成分股的挑選邏輯其實與00919更像，5月選擇已經宣告股利的企業來挑選股息殖利率高的個股，年底的時候依據企業的EPS成長率來選成分股（00961是依據ROE的成長率）。而00878的主要選股邏輯是過去3年有穩定配息紀錄的公司，成分股調整的數量會比較少。

在同樣的ESG要求方面，00878要求的是ESG評鑑BB級以上，而00961僅排除Sustainalytics ESG 風險評分低於30分的股票，這兩者也是有些許不同。

我們再看一下這兩檔ETF選出來的成分股相似度有多高。

00878的前十大成分股是：聯發科、聯詠、可成、聯電、國泰金、日月光、富邦金、廣達、光寶科、微星
00961的前十大成分股是：聯發科、聯詠、瑞儀、長榮航、可成、京城銀、力成、玉山金、遠東新、大聯大

重複的部分只有3檔（聯發科、聯詠、可成），重疊性並不高。

經由上述的介紹與比較，號稱是00878月配版的00961，事實上在選股邏輯與前十大成分股的比較上，兩檔ETF都有一定程度的落差。與其說00961是月配版的00878，倒不如說它是月配版的00919，只是多加了一點點ESG篩選條件。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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