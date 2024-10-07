債券ETF 產業型當紅
受到通膨趨緩和降息循環啟動的激勵，帶動近期債券ETF表現，以近一月來看，呈漲多跌少，而若進一步關注績效前十名債券ETF，以產業債ETF表現突出，占八席，類型來看，包括公用事業債、金融債等皆入榜。
群益AAA-A醫療債ETF經理人張菁惠指出，全球生技醫療產業仍持續受惠於新藥藥證利多、後期臨床試驗展開等多元題材，為企業增添成長動能，再加上產業併購仍屬熱絡，有助其尋求成長契機，主因其成分券布局之次產業多元，包括製藥、健護管理、醫療設備等，有助掌握生技醫療領域不同投資契機，同時也能降低集中投資的風險。
群益投資級金融債ETF經理人謝明志表示，就產業角度來看，金融業不僅受到主管機關的嚴格監管，大型龍頭機構資本充足外，在營運上亦是相當穩健。
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