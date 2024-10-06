00919、00878…高股息ETF為何如此熱門？ 真星華：若定存有8％我也會跳槽過去

財務自由是現金流被動收入大於生活支出的狀態，對於努力打造現金流被動收入的準退休人士來說，最安全的投資標的就是「定存」。如果利息長期穩定有8%以上，那就是完美的標的。

注意呦！以上的思考邏輯是追求穩定的現金流，沒有刻意追求資產價值成長的想法。定存金額不會因為存夠久，自動變大，完全沒有資產成長的可能性。更不能接受坐吃山空把1000萬元慢慢花光，最後錢花完了，人還在。

如果六間大到不能倒銀行有提供不限金額的定存利息長期穩定8%以上，現在高股息ETF資產規模可能會快速萎縮，我應該會跟著跳槽。可惜上面的8%定存利率是「假如、如果、作夢」才有的條件，現實中沒有。

既然現實生活中沒有這種完美產品，尋找定存精神相似的產品，早期的定存概念股應運而生。其中更以金融股最受青睞，股價波動相對其他股票低，配息穩定。因為這個產品增加股價波動的因子，資產成長、風險、公司營運等考量開始進入視野。

傳統定存概念股畢竟是股票，公司營運變化加大投資的難度，我只是要做退休規劃有現金過日子、休閒，不是要立志當專業經理人，研究分析能力趨近於零。再經過華南金2021年、2023年股利打對折的震撼教育，體會到這個產品，在我的能力圈內，無法取得穩定的股利現金流。

再找下一個定存精神相似的產品，就是高股息ETF，算是定存概念股的改良版或集合體，分散個股風險，不用花費心力與時間研究。2022年買入00878、2023年買入00919到現在，其選股邏輯及季配表現都滿意。股價緩步上升，資產成長性有一些，最重要的配息能力可以參考淨值組成去估算，較符合創造可預期的持續性現金流被動收入。 比起夢中才能看到的完美產品定存利息8%，高股息ETF更實際一點，合理的殖利率大約6%～7%，配到10%是因為淨值提高許多，才有較多價差配出來，不能當作理所當然。

明年2025年邁入超高齡社會，退休人員越來越多，退休現金流的需求越來越大，五大高股息ETF規模會超過1兆，不是沒有原因的。

以上是高股息投資人之一，我選擇高股息ETF的看法，不知道各位高股息投資人的想法是這樣嗎？

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