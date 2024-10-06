快訊

東北季風明起發威！北台灣本周兩階段降雨 最低溫僅剩21度

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光！親友泣不成聲

聽新聞
0:00 / 0:00

00919、00878…高股息ETF為何如此熱門？ 真星華：若定存有8％我也會跳槽過去

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。中央社記者郭日曉攝
台股示意圖。中央社記者郭日曉攝

財務自由是現金流被動收入大於生活支出的狀態，對於努力打造現金流被動收入的準退休人士來說，最安全的投資標的就是「定存」。如果利息長期穩定有8%以上，那就是完美的標的。

例如：定存1000萬，年息80萬，其中一半40萬花用、另一半40萬再定存。第二年定存1040萬，年息83.2萬，一半41.6萬花用，比第一年40萬多4%，有效對抗通膨

以此類推，退休生活經濟無虞，堪稱完美。

注意呦！以上的思考邏輯是追求穩定的現金流，沒有刻意追求資產價值成長的想法。定存金額不會因為存夠久，自動變大，完全沒有資產成長的可能性。更不能接受坐吃山空把1000萬元慢慢花光，最後錢花完了，人還在。

如果六間大到不能倒銀行有提供不限金額的定存利息長期穩定8%以上，現在高股息ETF資產規模可能會快速萎縮，我應該會跟著跳槽。可惜上面的8%定存利率是「假如、如果、作夢」才有的條件，現實中沒有。

既然現實生活中沒有這種完美產品，尋找定存精神相似的產品，早期的定存概念股應運而生。其中更以金融股最受青睞，股價波動相對其他股票低，配息穩定。因為這個產品增加股價波動的因子，資產成長、風險、公司營運等考量開始進入視野。

傳統定存概念股畢竟是股票，公司營運變化加大投資的難度，我只是要做退休規劃有現金過日子、休閒，不是要立志當專業經理人，研究分析能力趨近於零。再經過華南金2021年、2023年股利打對折的震撼教育，體會到這個產品，在我的能力圈內，無法取得穩定的股利現金流。

再找下一個定存精神相似的產品，就是高股息ETF，算是定存概念股的改良版或集合體，分散個股風險，不用花費心力與時間研究。2022年買入00878、2023年買入00919到現在，其選股邏輯及季配表現都滿意。股價緩步上升，資產成長性有一些，最重要的配息能力可以參考淨值組成去估算，較符合創造可預期的持續性現金流被動收入。

比起夢中才能看到的完美產品定存利息8%，高股息ETF更實際一點，合理的殖利率大約6%～7%，配到10%是因為淨值提高許多，才有較多價差配出來，不能當作理所當然。

明年2025年邁入超高齡社會，退休人員越來越多，退休現金流的需求越來越大，五大高股息ETF規模會超過1兆，不是沒有原因的。

以上是高股息投資人之一，我選擇高股息ETF的看法，不知道各位高股息投資人的想法是這樣嗎？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 利息 季配息 資產 通膨

延伸閱讀

「陸港股」套牢三年多…卻在大漲前就放棄了！ 切老：價值投資人能賺到這波大漲

00929媽媽存股到想賣掉…因股價已低於持有均價！ 雷龍：先留校察看

0056買進第一張時台股9000點卻抱不住！ 小師傅：買買賣賣真的浪費時間外還增加成本

00929配息縮水到底是否還能存？ R爸：高股息ETF並非人人適合「尤其月配息」

相關新聞

00919、00878…高股息ETF為何如此熱門？ 真星華：若定存有8％我也會跳槽過去

如果六間大到不能倒銀行有提供不限金額的定存利息長期穩定8%以上，現在高股息ETF資產規模可能會快速萎縮，我應該會跟著跳槽。可惜上面的8%定存利率是「假如、如果、作夢」才有的條件，現實中沒有。

0056買進第一張時台股9000點卻抱不住！ 小師傅：買買賣賣真的浪費時間外還增加成本

我存股的時間有8年，其中前6年都抱不住股票，買買賣賣。現在想起來，真的就是浪費時間，還增加成本。

00929配息縮水到底是否還能存？ R爸：高股息ETF並非人人適合「尤其月配息」

最近的00929配息又縮水了，到底還能不能存？

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

陸港股ETF 績效亮眼

受惠中國大陸人行的寬鬆貨幣政策、及財政刺激政策出台的預期，市場樂觀看待大陸股市將迎來評價修復。投資人若不想單押個股，可考...

00929媽媽存股到想賣掉…因股價已低於持有均價！ 雷龍：先留校察看

前幾天雷母跟我說，想要賣掉部分的股票，其中00929優先出清，雷龍便向雷母分析情勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。