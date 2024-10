0056買進第一張時台股9000點卻抱不住！ 小師傅：買買賣賣真的浪費時間外還增加成本

我存股的時間有8年,其中前6年都抱不住股票,買買賣賣。現在想起來,真的就是浪費時間,還增加成本。我在2016年開始買進第一張0056的時候,旁邊的朋友提醒我說:「現在台股九千多,要突破萬點了,你還敢存股啊?存股當然是等到台股跌到四千點的時候再存啊!」

當時聽起來好像非常有道理,但等你真正碰上大跌的時候,你就知道實踐是有難度的。初入股市的我,認為存股不是只要選好標的後,定期定額、逢低再加碼,不就好了嗎?沒什麼困難吧?但是,等真正在存股的路上,才知道沒那麼容易。

過程中會經歷大跌崩盤,或是股價漲不上去、盤整好幾個月的情況。這時,你的心態就會慢慢開始變化。你開始會質疑自己:「還要繼續存下去嗎?再存下去會不會真的去睡公園?」

然後,如果當時帳面上又是負報酬,你就會開始有各種腦中補腦的畫面,將恐怖的風險故事不斷延伸...想著想著,心裡就越來越難受,接著就會停止買進你所選擇的股票,甚至手殘還把它賠錢賣掉,眼不見為淨。

如果你有以上這些症狀,我建議:

2.別 All in,因為如果剛好碰上空頭,沒錢加碼你就會崩潰了(數據是顯示一次 All in 報酬率最高,但人性是分批買進比較能克服壓力)。

3.資金控管好,按紀律分批買進。