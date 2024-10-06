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0056買進第一張時台股9000點卻抱不住！ 小師傅：買買賣賣真的浪費時間外還增加成本

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0056買進第一張時台股9000點卻抱不住！ 小師傅：買買賣賣真的浪費時間外還增加成本

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

我存股的時間有8年，其中前6年都抱不住股票，買買賣賣。現在想起來，真的就是浪費時間，還增加成本。我在2016年開始買進第一張0056的時候，旁邊的朋友提醒我說：「現在台股九千多，要突破萬點了，你還敢存股啊？存股當然是等到台股跌到四千點的時候再存啊！」

當時聽起來好像非常有道理，但等你真正碰上大跌的時候，你就知道實踐是有難度的。初入股市的我，認為存股不是只要選好標的後，定期定額、逢低再加碼，不就好了嗎？沒什麼困難吧？但是，等真正在存股的路上，才知道沒那麼容易。

因為在存股的路上會有很多顛簸，不會一直順風順水的往上走。

過程中會經歷大跌崩盤，或是股價漲不上去、盤整好幾個月的情況。這時，你的心態就會慢慢開始變化。你開始會質疑自己：「還要繼續存下去嗎？再存下去會不會真的去睡公園？」

然後，如果當時帳面上又是負報酬，你就會開始有各種腦中補腦的畫面，將恐怖的風險故事不斷延伸...想著想著，心裡就越來越難受，接著就會停止買進你所選擇的股票，甚至手殘還把它賠錢賣掉，眼不見為淨。

如果你有以上這些症狀，我建議：

1.買老牌ETF就好了（老牌的經過市場考驗，績效就擺在那邊了）。

2.別 All in，因為如果剛好碰上空頭，沒錢加碼你就會崩潰了（數據是顯示一次 All in 報酬率最高，但人性是分批買進比較能克服壓力）。

3.資金控管好，按紀律分批買進。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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