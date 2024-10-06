00929配息縮水到底是否還能存？ R爸：高股息ETF並非人人適合「尤其月配息」

最近的00929配息又縮水了，到底還能不能存？

回頭先看一下，高股息ETF到底為何能發出高息？

先理解一下配息的來源，像是資本利得、收益平準金、股利等，再評估萬一這些來源縮水，是否配息率也會大幅減少？自己又是否能夠接受呢？

台灣薪資差距甚大，這也不是什麼新聞了，也難怪大家喜歡「每月加薪」，各家投信也深知民眾的心理，從年配改成季配，再推出月配。

回頭看一下月配息ETF的績效，嗯嗯嗯…只可意會不可言傳。

並非人人適合高股息ETF...先釐清自己是否需要這個東西，才不會被套住以後才驚覺，怎麼跟自己想的不一樣。

高息ETF因為把錢都配出來，雖然有讓人安心的現金流，但也無形中犧牲掉了成長性。

尤其「月配」這種機制，更是增加了經理人的操作難度。

近幾年仍然有表現強勁的高息ETF，但看起來好像都不是「月配型」，而且跟ETF發行的時間點很有關係。

剛好在大盤低檔時發行，自然也就會有比較好的漲幅了。

我自己買的高息ETF比重並不高。有在追蹤我的朋友就知道，我的持股大部分還是以個股為主。近年開始轉向高息ETF與市值ETF並行的作法。

我的投資策略，是這樣的：

萬一買高息ETF被套住了怎麼辦呢？不怎麼辦...只好繼續往下買囉！

但成本真的是最大的關鍵，也是你敢不敢繼續買的心理障礙，成本夠低，壓力當然也不會向山一樣了。

最後總結一下重點：

1.年輕朋友不要只買高息ETF

2.要有配息率縮水的心理準備

3.最好搭配市值型ETF一起買進

4.注意你的稅率問題

5.月月配息的績效應該更普通

我是RYAN爸爸，我們一起理財理心，也一起學習成長。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。