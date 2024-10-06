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國人善終路艱難 癌末安寧療護率連2年下降

陸港股ETF 績效亮眼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

受惠中國大陸人行的寬鬆貨幣政策、及財政刺激政策出台的預期，市場樂觀看待大陸股市將迎來評價修復。投資人若不想單押個股，可考慮布局近期績效狂飆的陸港股ETF，近五日在台灣市場掛牌交易的ETF前十名，清一色都是陸港股ETF，績效都在34%以上。

富邦投信指出，在這波追價熱潮過後，最終仍回歸總體經濟、信心相關指標及公司基本面是否如預期改善，且美國大選及貿易紛爭，都將影響陸股走勢。

陸港股ETF含括上証、深証、滬深、恒生等，也有各種槓桿反向等策略型ETF。富邦投信提醒，由於大陸股市在本周二（10月8日）才會開市，而台灣掛牌的陸股ETF市價並無漲跌幅限制，因此投資人需留意市價漲幅過高，與標的指數開市後表現產生大幅落差的風險，資金配置上仍須做好風險管理，尤其避免過度集中單一市場資產。

中信中國高股息（00882）經理人葉松炫表示，美國宣布降息後，利率逐漸走低的環境，原本就有利於新興市場，而中國是新興市場中比重最高，且基期相對低，引發外資回補陸股部位。

ETF 富邦投信 陸股

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